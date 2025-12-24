Игральные лицензии в Украине: подать заявку можно через портал "Дія"

Кабинет министров Украины принял постановление, разрешающее компаниям подавать заявки на получение лицензии в сфере азартных игр через портал государственных услуг "Дія".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Игровые лицензии в Украине

"Уже в скором времени запустим соответствующую услугу. Компании смогут подавать заявки на получение лицензии онлайн, без бумаг и визитов в госагентство PlayCity. Еще больше удобства для бизнеса и прозрачности для государства", - написал он.

Решение о выдаче лицензий будет принимать государственное агентство PlayCity, а компании будут получать уведомления непосредственно в "Дії". Следующим шагом станет полная автоматизация процесса, когда система сама будет принимать решения на основе четко определенных критериев.

На сайте Министерства цифровой трансформации указано, что через портал "Дія" онлайн-лицензии смогут оформить казино (оффлайн и онлайн), букмекерские конторы, залы игровых автоматов, онлайн-покер, а также другие виды деятельности в сфере азартных игр, которые будут постепенно появляться в сервисе.

В ведомстве добавили, что первый этап запуска услуги планируется в 2026 году. Михаил Федоров уточнил, что следующим шагом станет автоматизация процесса выдачи лицензий, когда решение будет приниматься системой на основе четко определенных критериев.

Несколько дней назад Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ) одобрила инициативу PlayCity создать обновленный реестр лиц, которым ограничено участие в азартных играх, поскольку это уменьшает риски операционной деятельности лицензированных операторов игорного рынка.