Гральні ліцензії в Україні: подати заявку можна через портал "Дія"

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє компаніям подавати заявки на отримання ліцензії у сфері азартних ігор через портал державних послуг "Дія".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Гральні ліцензії в Україні

"Вже незабаром запустимо відповідну послугу. Компанії зможуть подавати заявки на отримання ліцензії онлайн, без паперів та візитів до держагентства PlayCity. Ще більше зручності для бізнесу та прозорості для держави", - написав він.

Наразі рішення про видачу ліцензій прийматиме державне агентство PlayCity, а компанії отримуватимуть повідомлення безпосередньо у "Дії". Наступним кроком стане повна автоматизація процесу, коли система сама ухвалюватиме рішення на основі чітко визначених критеріїв.

На сайті Міністерства цифрової трансформації зазначено, що через портал "Дія" онлайн-ліцензії зможуть оформити казино (офлайн та онлайн), букмекерські контори, зали гральних автоматів, онлайн-покер, а також інші види діяльності у сфері азартних ігор, які поступово з’являтимуться в сервісі.

У відомстві додали, що перший етап запуску послуги планується у 2026 році. Михайло Федоров уточнив, що наступним кроком стане автоматизація процесу видачі ліцензій, коли рішення буде прийматися системою на основі чітко визначених критеріїв.

Кілька днів тому Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) схвалила ініціативу PlayCity створити оновлений реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх, оскільки це зменшує ризики операційної діяльності ліцензованих операторів грального ринку.