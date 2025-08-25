Игровая сеть Ethereum Xai подала иск против компании искусственного интеллекта Илона Маска

Игровая блокчейн-сеть Xai, работающая на базе Ethereum, подала иск в суд на компанию xAI Илона Маска. Причиной стал плагиат названия, являющийся нарушением торговой марки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Cointelegraph.

xAI вызывает еще больше путаницы

В иске, поданном в Северный округ Калифорнии, утверждает, что название, используемое компанией Маска, создает путаницу на рынке и вредит бренду Xai.

Компания Ex Populus, являющаяся разработчиком Xai, заявила, что использует торговую марку XAI с июня 2023 для своей экосистемы блокчейн-игр и токена $XAI. Она считает это «классическим случаем нарушения прав на торговую марку», что требует вмешательства суда.

Согласно документу Ex Populus управляет экосистемой Xai, которая включает сеть на базе блокчейна, предназначенную для видеоигр и цифровых транзакций, предлагая инфраструктуру для поддержки игровой логики, решений на основе искусственного интеллекта, вознаграждений и управления данными в нескольких приложениях.

В жалобе утверждается, что путаница началась после того, как Маск объявил о своей компании. xAI в июле 2023 года и углубилась, когда он заявил в ноябре 2024 года, что xAI планирует запустить игровую студию.

В иске изложены примеры случаев, когда компанию Маска и его самого ошибочно увязывали с Xai, ее продуктами и услугами. В частности, такое предположение делал даже чат-бот Grok, разработчиком которого является xAI.

Команда Маска давила на Хаи прав на торговую марку

Также утверждается, что юристы xAI якобы давили на разработчиков блокчейну Xai, требуя отказаться от прав на торговую марку. Из-за этого Ведомство по патентам и торговым знакам США приостановило рассмотрение нескольких заявок компании Маска, ссылаясь на возможную неразбериху.

На данный момент команда Xai требует судебного приказа, который запретит xAI использовать это название, а также возмещение ущерба.

Напомним, Маск пригрозил компании Apple судебным иском, обвинив ее в нарушении антимонопольного законодательства. По его словам, это связано с рейтингами чат-бота Grok AI, разработанного его стартапом в сфере искусственного интеллекта xAI .