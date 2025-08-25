Ігрова мережа Ethereum Xai подала позов проти компанії штучного інтелекту Ілона Маска xAI

Ігрова блокчейн-мережа Xai, що працює на базі Ethereum, подала позов до суду на компанію xAI Ілона Маска. Причиною став плагіат назви, що є порушенням торговельної марки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Cointelegraph.

xAI викликає ще більше плутанини

В позові, поданому до Північного округу Каліфорнії, стверджується, що назва, яку використовує компанія Маска, створює плутанину на ринку та шкодить бренду Xai.

Компанія Ex Populus, що є розробником Xai, заявила, що використовує торговельну марку XAI з червня 2023 року для своєї екосистеми блокчейн-ігор та токена $XAI. Вона вважає це "класичним випадком порушення прав на торговельну марку", що вимагає втручання суду.

Згідно з документом, Ex Populus керує екосистемою Xai, яка включає мережу на базі блокчейну, призначену для відеоігор та цифрових транзакцій, пропонуючи інфраструктуру для підтримки ігрової логіки, рішень на основі штучного інтелекту, винагород та управління даними в кількох додатках.

У скарзі стверджується, що плутанина почалася після того, як Маск оголосив про свою компанію xAI у липні 2023 року, і поглибилася, коли він заявив у листопаді 2024 року, що xAI планує запустити ігрову студію.

У позові викладено приклади випадків, коли компанію Маска і його самого помилково пов’язували з Xai, її продуктами і послугами. Зокрема, таке припущення робив навіть чат-бот Grok, розробником якої є xAI.

Команда Маска тиснула на Хаі щодо прав на торговельну марку

Також стверджується, що юристи xAI нібито тиснули на розробників блокчейну Xai, вимагаючи відмовитися від прав на торговельну марку. Через це Відомство з патентів і торговельних знаків США призупинило розгляд декількох заявок компанії Маска, посилаючись на можливу плутанину.

Наразі команда Xai вимагає судового наказу, який заборонить xAI використовувати цю назву, а також відшкодування збитків.

Нагадаємо, Маск пригрозив компанії Apple судовим позовом, звинувативши її у порушенні антимонопольного законодавства. За його словами, це пов'язано з рейтингами чат-бота Grok AI, розробленого його стартапом у сфері штучного інтелекту xAI.