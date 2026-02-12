Илон Маск анонсировал запуск X Money: бета стартует за 1–2 месяца

Илон Маск объявил о готовящемся запуске внешней бета-версии платежного сервиса X Money. По его словам, ограниченное тестирование для пользователей стартует в течение одного-двух месяцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Маска во время презентации для сотрудников его компании xAI.

Об этом Маск сообщил во время презентации сотрудникам компании xAI. X Money уже работает в режиме закрытого бета-тестирования внутри компании. Следующим этапом станет запуск ограниченной внешней бета-версии, после чего сервис планируется постепенно открыть для всех пользователей платформы X в мире.

"Мы ожидаем, что в течение следующего месяца или двух начнем ограниченное внешнее бета-тестирование, а затем запустим его для всех пользователей X в мире. Это действительно должно стать местом, где хранятся все деньги, центральным источником всех денежных транзакций. Это действительно станет революционным", — заявил Маск.

По его словам, X Money является ключевым элементом стратегии превращения X в универсальное «приложение для всего», которое объединит социальную сеть, финансовые сервисы и другие цифровые инструменты. Маск отметил, что среднемесячная аудитория X составляет около 600 млн пользователей, в то время как общее количество установок приложения превышает 1 млрд.

Отдельно он сообщил, что компания превысила $1 млрд годового регулярного дохода (ARR).

Кроме того, в ближайшие месяцы планируется запуск отдельного приложения X Chat. Новый продукт позволит пользователям обмениваться сообщениями без входа в основное приложение X, а также поддерживать функции совместного доступа к рабочему столу и многопользовательские видеовызовы.

Ранее Маск заявил, что его компания SpaceX сосредоточится на создании города на Луне, а не на Марсе.