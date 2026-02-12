Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Илон Маск анонсировал запуск X Money: бета стартует за 1–2 месяца

Илон Маск
Илон Маск / Shutterstock

Илон Маск объявил о готовящемся запуске внешней бета-версии платежного сервиса X Money. По его словам, ограниченное тестирование для пользователей стартует в течение одного-двух месяцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Маска во время презентации для сотрудников его компании xAI.

Об этом Маск сообщил во время презентации сотрудникам компании xAI. X Money уже работает в режиме закрытого бета-тестирования внутри компании. Следующим этапом станет запуск ограниченной внешней бета-версии, после чего сервис планируется постепенно открыть для всех пользователей платформы X в мире.

"Мы ожидаем, что в течение следующего месяца или двух начнем ограниченное внешнее бета-тестирование, а затем запустим его для всех пользователей X в мире. Это действительно должно стать местом, где хранятся все деньги, центральным источником всех денежных транзакций. Это действительно станет революционным", — заявил Маск.

По его словам, X Money является ключевым элементом стратегии превращения X в универсальное «приложение для всего», которое объединит социальную сеть, финансовые сервисы и другие цифровые инструменты. Маск отметил, что среднемесячная аудитория X составляет около 600 млн пользователей, в то время как общее количество установок приложения превышает 1 млрд.

Отдельно он сообщил, что компания превысила $1 млрд годового регулярного дохода (ARR).

Кроме того, в ближайшие месяцы планируется запуск отдельного приложения X Chat. Новый продукт позволит пользователям обмениваться сообщениями без входа в основное приложение X, а также поддерживать функции совместного доступа к рабочему столу и многопользовательские видеовызовы.

Ранее Маск заявил, что его компания SpaceX сосредоточится на создании города на Луне, а не на Марсе.

Автор:
Татьяна Гойденко