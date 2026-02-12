Ілон Маск анонсував запуск X Money: бета стартує за 1–2 місяці

Ілон Маск оголосив про підготовку до запуску зовнішньої бета-версії платіжного сервісу X Money. За його словами, обмежене тестування для користувачів стартує протягом одного-двох місяців.

Про це Маск повідомив під час презентації для співробітників компанії xAI. Наразі X Money вже працює в режимі закритого бета-тестування всередині компанії. Наступним етапом стане запуск обмеженої зовнішньої бета-версії, після чого сервіс планують поступово відкрити для всіх користувачів платформи X у світі.

"Ми очікуємо, що протягом наступного місяця чи двох розпочнемо обмежене зовнішнє бета-тестування, а потім запустимо його для всіх користувачів X у світі. Це насправді має стати місцем, де зберігаються всі гроші, центральним джерелом усіх грошових транзакцій. Це справді стане революційним", — заявив Маск.

За його словами, X Money є ключовим елементом стратегії перетворення X на універсальний «застосунок для всього», який поєднає соціальну мережу, фінансові сервіси та інші цифрові інструменти. Маск зазначив, що середньомісячна аудиторія X становить близько 600 млн користувачів, тоді як загальна кількість встановлень застосунку перевищує 1 млрд.

Окремо він повідомив, що компанія перевищила $1 млрд річного регулярного доходу (ARR).

Крім того, у найближчі місяці планується запуск окремого застосунку X Chat. Новий продукт дозволить користувачам обмінюватися повідомленнями без входу в основний застосунок X, а також підтримуватиме функції спільного доступу до робочого столу та багатокористувацькі відеодзвінки.

