Илон Маск и X под следствием во Франции за потенциальные преступления по ИИ и данным

Во Франции проведены обыски в офисах компании X Илона Маска в рамках расследования преступлений, связанных с незаконным изъятием данных и потенциальным распространением детской порнографии. Отдельно в Великобритании началось расследование чат-бота ИИ Grok из-за возможного создания вредного контента сексуального характера.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует BBC.

Возможно нарушение закона и мошенничество с данными

Прокуратура сообщила, что Илон Маск и бывший генеральный директор X Линда Яккарино вызваны на слушания в апреле.

Отдельно в Великобритании ICO начало расследование чат-бота Grok, инструмента искусственного интеллекта Маска, благодаря его потенциалу создавать вредоносный контент с изображениями и видео сексуального характера.

X пока не комментировал ни одно из расследований.

Ранее компания характеризовала французское следствие как "нападение на свободу слова" и отрицала обвинения в манипуляциях с алгоритмами.

Расследование во Франции началось в январе 2025 г. с проверки контента, рекомендованного алгоритмом X, а в июле того же года его расширили, включив противоречивый чат-бот Grok.

После обысков французские прокуроры отметили, что проверяют возможные нарушения закона в нескольких областях, среди которых:

соучастие во владении или организованном распространении детской порнографии;

нарушение прав людей на изображение из-за сексуальных дипфейков;

мошенническое изъятие данных организованной группой.

О расследовании через сексуальные дипфейки

Власти Великобритании начали новое расследование чат-бота Grok компании X через создание и распространение сексуализированных изображений женщин без их согласия. Эта практика вызвала критику жертв, активистов по онлайн-безопасности и политиков в начале года, после чего компания вмешалась, чтобы ограничить такие случаи.

Во вторник Ofcom сообщил, что продолжает проверку платформы, но пока не имеет полномочий расследовать самые незаконные изображения, созданные Grok. В то же время ICO начало отдельное расследование по обработке персональных данных в связи с работой чат-бота.

"Отчеты о Grok задают глубоко тревожные вопросы использования персональных данных для создания интимных или сексуализированных изображений без ведома или согласия людей", - отметил Уильям Малкольм, исполнительный директор ICO по вопросам регуляторных рисков и инноваций.

В конце января Европейская комиссия также объявила расследование материнской компании xAI, выразив обеспокоенность по поводу созданных изображений, и установила контакт с французскими властями по обыскам в офисах X в Париже.

Кроме того, основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал действия французских властей, назвав страну "не свободной" из-за уголовного преследования социальных сетей. Дуров подчеркнул, что ранее он был задержан во Франции из-за якобы ошибок модерации в своем мессенджере, но покинул страну после внесенных платформой изменений и предоставления некоторых данных пользователей властям.

Напомним, в марте Маск официально объявил о внедрении Grok в мессенджер Telegram. Функциональность оставалась ограниченной: искусственный интеллект способен отвечать на вопросы пользователей, однако поисковые возможности и глубокие аналитические соображения отсутствуют.