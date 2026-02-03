Ілон Маск і X під слідством у Франції за потенційні злочини із ШІ та даними

У Франції проведено обшуки в офісах компанії X Ілона Маска в межах розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним вилученням даних та потенційним поширенням дитячої порнографії. Окремо у Великій Британії почалося розслідування чат-бота ШІ Grok через можливе створення шкідливого контенту сексуального характеру.

Як пише Delo.ua, про це інформує BBC.

Можливе порушення закону та шахрайство з даними

Прокуратура повідомила, що Ілон Маск та колишня генеральна директорка X Лінда Яккаріно викликані на слухання у квітні.

Окремо у Великій Британії ICO розпочало розслідування чат-бота Grok, інструменту штучного інтелекту Маска, через його потенціал створювати шкідливий контент із зображеннями та відео сексуального характеру.

X поки не коментував жодного з розслідувань.

Раніше компанія характеризувала французьке слідство як "напад на свободу слова" і заперечувала звинувачення в маніпуляціях із алгоритмами.

Розслідування у Франції почалося в січні 2025 року з перевірки контенту, рекомендованого алгоритмом X, а в липні того ж року його розширили, включивши суперечливого чат-бота Grok.

Після обшуків французькі прокурори зазначили, що перевіряють можливі порушення закону у кількох сферах, серед яких:

співучасть у володінні або організованому розповсюдженні дитячої порнографії;

порушення прав людей на зображення через сексуальні дипфейки;

шахрайське вилучення даних організованою групою.

Про розслідування через сексуальні дипфейки

Влада Великої Британії розпочала нове розслідування чат-бота Grok компанії X через створення та поширення сексуалізованих зображень жінок без їхньої згоди. Ця практика викликала критику жертв, активістів з онлайн-безпеки та політиків на початку року, після чого компанія втрутилася, щоб обмежити такі випадки.

У вівторок Ofcom повідомив, що продовжує перевірку платформи, але наразі не має повноважень розслідувати самі незаконні зображення, створені Grok. Водночас ICO розпочало окреме розслідування щодо обробки персональних даних у зв’язку з роботою чат-бота.

"Звіти про Grok ставлять глибоко тривожні питання щодо використання персональних даних для створення інтимних або сексуалізованих зображень без відома чи згоди людей", - зазначив Вільям Малкольм, виконавчий директор ICO з питань регуляторних ризиків та інновацій.

Наприкінці січня Європейська комісія також оголосила розслідування материнської компанії xAI, висловивши занепокоєння щодо створених зображень, і встановила контакт із французькою владою щодо обшуків в офісах X у Парижі.

Крім того, засновник Telegram Павло Дуров розкритикував дії французької влади, назвавши країну "не вільною" через кримінальне переслідування соціальних мереж. Дуров наголосив, що раніше він був затриманий у Франції через нібито помилки модерації у своєму месенджері, але покинув країну після внесених платформою змін та надання деяких даних користувачів владі.

Нагадаємо, у березні Маск офіційно оголосив про впровадження Grok у месенджер Telegram. Функціональність залишалася обмеженою: штучний інтелект здатен відповідати на запитання користувачів, проте пошукові можливості та глибокі аналітичні міркування відсутні.