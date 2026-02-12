Импорт аккумуляторов в январе вырос более чем в два раза: какая страна обеспечила более 90% поставок

В январе 2026 года Украина импортировала 13,6 тыс. тонн электрических аккумуляторов стоимостью более 10,4 млрд. гривен. Это на 109% больше объемов аналогичного периода прошлого года, при этом 91% всех поставок обеспечил Китай.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Общая стоимость импортируемого оборудования за первый месяц года составила более 10,4 млрд. гривен. В денежном эквиваленте объем импорта вырос на 6,5 млрд. гривен по сравнению с январем 2025 года.

По результатам таможенного оформления товаров, на которые не распространяются льготные условия, в государственный бюджет поступило 316,8 млн. гривен таможенных платежей.

География поставок

Основным поставщиком электрических аккумуляторов на украинский рынок остается Китай. Доля импорта из этой страны составляет 91% общего объема.

Тройка крупнейших поставщиков:

Китай – 91% (стоимость продукции свыше 9,5 млрд грн);

США - 1,51% (стоимость продукции 160 млн грн);

Польша – 1,49% (стоимость продукции 155 млн грн).

Напомним, льготный ввоз энергооборудования в Украину продлен до 2029 года . Льгота разрешает предприятиям и гражданам ввозить на таможенную территорию Украины оборудование без уплаты таможенных платежей. Она распространяется как на непосредственно ввозимые товары, так и на пересылаемые. В частности, это электрогенераторные установки и литий-ионные аккумуляторы, а также системы хранения энергии, зарядные станции и "павербанки" мощностью до 300 Вт .