Імпорт акумуляторів у січні зріс більш ніж удвічі: яка країна забезпечила понад 90% поставок

У січні 2026 року Україна імпортувала 13,6 тис. тонн електричних акумуляторів вартістю понад 10,4 млрд гривень. Це на 109% більше за обсяги аналогічного періоду минулого року, при цьому 91% усіх поставок забезпечив Китай.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

Загальна вартість імпортованого обладнання за перший місяць року склала понад 10,4 млрд гривень. У грошовому еквіваленті обсяг імпорту зріс на 6,5 млрд гривень порівняно з січнем 2025 року.

За результатами митного оформлення товарів, на які не поширюються пільгові умови, до державного бюджету надійшло 316,8 млн гривень митних платежів.

Географія поставок

Основним постачальником електричних акумуляторів на український ринок залишається Китай. Частка імпорту з цієї країни становить 91% від загального обсягу.

Трійка найбільших постачальників:

Китай — 91% (вартість продукції понад 9,5 млрд грн);

США — 1,51% (вартість продукції 160 млн грн);

Польща — 1,49% (вартість продукції 155 млн грн).

Нагадаємо, пільгове ввезення енергообладнання в Україну продовжено до 2029 року. Пільга дозволяє підприємствам та громадянам ввозити на митну територію України обладнання без сплати митних платежів. Вона поширюється як на товари, що безпосередньо ввозяться, так і на ті, що пересилаються. Зокрема, це електрогенераторні установки та літій-іонні акумулятори, а також системи зберігання енергії, зарядні станції та "павербанки" потужністю до 300 Вт.