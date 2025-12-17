Запланована подія 2

Импорт авто из США вырос в два раза: что выбирают украинцы

авто
Украинцы покупают больше подержанных авто из США / Укравтопром

В ноябре украинцы приобрели 5,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшую долю импортируемых автомобилей составляли электромобили — 53% от общего количества. Бензиновые автомобили охватили 34%, гибридные – 8%, дизельные – 3%, авто с ГБО – 2%.

Средний возраст подержанных автомобилей американского происхождения, пополнивших украинский автопарк в ноябре, составил 5 лет.

Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США:

  • Tesla Model Y - 907 ед.
  • Tesla Model 3 - 837 ед.
  • Ford Escape - 355 ед.
  • Tesla Model S - 258 ед.
  • Nissan Rogue - 258 ед.

Напомним, в октябре украинцы приобрели более 5,8 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко
