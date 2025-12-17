Імпорт авто з США зріс у два рази: що обирають українці

У листопаді українці придбали 5,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільшу частку імпортованих авто становили електромобілі — 53% від загальної кількості. Бензинові автомобілі охопили 34%, гібридні — 8%, дизельні — 3%, авто з ГБО — 2%.

Середній вік уживаних автомобілів американського походження, які поповнили український автопарк у листопаді, становив 5 років.

Топ-5 вживаних авто, виготовлених у США:

Tesla Model Y — 907 од.

Tesla Model 3 — 837 од.

Ford Escape — 355 од.

Tesla Model S — 258 од.

Nissan Rogue — 258 од.

Нагадаємо, у жовтні українці придбали понад 5,8 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.