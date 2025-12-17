- Категорія
Імпорт авто з США зріс у два рази: що обирають українці
У листопаді українці придбали 5,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Найбільшу частку імпортованих авто становили електромобілі — 53% від загальної кількості. Бензинові автомобілі охопили 34%, гібридні — 8%, дизельні — 3%, авто з ГБО — 2%.
Середній вік уживаних автомобілів американського походження, які поповнили український автопарк у листопаді, становив 5 років.
Топ-5 вживаних авто, виготовлених у США:
- Tesla Model Y — 907 од.
- Tesla Model 3 — 837 од.
- Ford Escape — 355 од.
- Tesla Model S — 258 од.
- Nissan Rogue — 258 од.
Нагадаємо, у жовтні українці придбали понад 5,8 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.