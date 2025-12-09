Ринок електромобілів у листопаді зріс на 143% у річному вимірі

У листопаді 2025 року сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні сягнув 13,5 тис. авто. Це на 2,3% менше, ніж у жовтні, але на 143,8% більше, ніж у листопаді 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Найбільшу частку ринку зайняли імпортовані вживані електромобілі – 56,1%, або 7569 авто.

Другим за обсягами вперше стали нові електроавтомобілі. У листопаді було зареєстровано 3154 нових BEV, що становить 23,4% від загального обсягу та стало рекордом – вперше перевищено позначку у 3 тис. реєстрацій за місяць.

Внутрішні перепродажі вживаних електроавто склали 20,5% сегмента – 2776 машин.

Динаміка підсегментів

Внутрішній перепродаж вживаних електромобілів у листопаді зменшився на 19,3% порівняно з жовтнем, але в річному вимірі показав зростання на 50,6%.

Імпорт вживаних електромобілів просів на 4,6% у порівнянні з попереднім місяцем, водночас зріс на 170,4% відносно листопада минулого року.

Імпорт нових електромобілів навпаки продемонстрував суттєве зростання: плюс 28,9% до жовтня та аж 252% у річному вимірі.

Експерт авторинку Остап Новицький пояснює, що зростання імпорту та попиту на нові електромобілі пов’язане з очікуванням повернення ПДВ на розмитнення та бажанням покупців придбати "свіжопригнані" авто. Зниження імпорту з місяця в місяць, за його словами, пов’язане зі спадом закупівель авто зі США через логістичні обмеження до 1 січня.

Станом на кінець листопада 2025 року в Україні налічується 214,7 тис. електромобілів. Із них 210,3 тис. – легкові авто, 4,4 тис. – вантажівки та 9 – електробуси.

Найпоширенішими брендами електромобілів в Україні є Tesla (20,2%), Nissan (17,4%) та Volkswagen (12,2%).

Середній вік електромобілів в Україні становить 5,6 року – це наймолодший сегмент автопарку країни.

Нагадаємо, що з 2026 року ввезення електромобілів в Україну вже не буде пільговим. Уряд відхилив правку у бюджеті.