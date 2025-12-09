Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,40

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок электромобилей в ноябре вырос на 143% в годовом исчислении

электромобиль
Наибольшую долю рынка заняли подержанные электромобили / Pexels

В ноябре 2025 года суммарный объем сегмента легковых электромобилей в Украине составил 13,5 тыс. авто. Это на 2,3% меньше, чем в октябре, но на 143,8% больше чем в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

Наибольшую долю рынка заняли импортируемые подержанные электромобили – 56,1% или 7569 авто.

Вторым по объемам впервые стали новые электроавтомобили. В ноябре было зарегистрировано 3154 новых BEV, что составляет 23,4% от общего объема и стало рекордом – впервые превышена отметка в 3 тыс. регистраций в месяц.

Фото 2 — Рынок электромобилей в ноябре вырос на 143% в годовом исчислении

Внутренние перепродажи подержанных электроавто составили 20,5% сегмента – 2776 машин.

Динамика подсегментов

Внутренняя перепродажа подержанных электромобилей в ноябре уменьшилась на 19,3% по сравнению с октябрем, но в годовом измерении показала рост на 50,6%.

Импорт подержанных электромобилей просел на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем, в то же время вырос на 170,4% по отношению к ноябрю прошлого года.

Импорт новых электромобилей наоборот продемонстрировал существенный рост: плюс 28,9% к октябрю и 252% в годовом измерении.

Эксперт авторынка Остап Новицкий объясняет, что рост импорта и спроса на новые электромобили связан с ожиданием возврата НДС на растаможку и желанием покупателей приобрести "свежепригнанные" автомобили. Снижение импорта из месяца в месяц, по его словам, связано со спадом закупок авто из США из-за логистических ограничений до 1 января.

По состоянию на конец ноября 2025 г. в Украине насчитывается 214,7 тыс. электромобилей. Из них 210,3 тыс. – легковые автомобили, 4,4 тыс. – грузовики и 9 – электробусы.

Самыми распространенными брендами электромобилей в Украине Tesla (20,2%), Nissan (17,4%) и Volkswagen (12,2%).

Средний возраст электромобилей в Украине составляет 5,6 года – самый молодой сегмент автопарка страны.

Напомним, что с 2026 года ввоз электромобилей в Украину уже не будет льготным. Правительство отклонило правку в бюджете.

Автор:
Татьяна Гойденко