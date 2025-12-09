Рынок электромобилей в ноябре вырос на 143% в годовом исчислении

В ноябре 2025 года суммарный объем сегмента легковых электромобилей в Украине составил 13,5 тыс. авто. Это на 2,3% меньше, чем в октябре, но на 143,8% больше чем в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

Наибольшую долю рынка заняли импортируемые подержанные электромобили – 56,1% или 7569 авто.

Вторым по объемам впервые стали новые электроавтомобили. В ноябре было зарегистрировано 3154 новых BEV, что составляет 23,4% от общего объема и стало рекордом – впервые превышена отметка в 3 тыс. регистраций в месяц.

Внутренние перепродажи подержанных электроавто составили 20,5% сегмента – 2776 машин.

Динамика подсегментов

Внутренняя перепродажа подержанных электромобилей в ноябре уменьшилась на 19,3% по сравнению с октябрем, но в годовом измерении показала рост на 50,6%.

Импорт подержанных электромобилей просел на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем, в то же время вырос на 170,4% по отношению к ноябрю прошлого года.

Импорт новых электромобилей наоборот продемонстрировал существенный рост: плюс 28,9% к октябрю и 252% в годовом измерении.

Эксперт авторынка Остап Новицкий объясняет, что рост импорта и спроса на новые электромобили связан с ожиданием возврата НДС на растаможку и желанием покупателей приобрести "свежепригнанные" автомобили. Снижение импорта из месяца в месяц, по его словам, связано со спадом закупок авто из США из-за логистических ограничений до 1 января.

По состоянию на конец ноября 2025 г. в Украине насчитывается 214,7 тыс. электромобилей. Из них 210,3 тыс. – легковые автомобили, 4,4 тыс. – грузовики и 9 – электробусы.

Самыми распространенными брендами электромобилей в Украине Tesla (20,2%), Nissan (17,4%) и Volkswagen (12,2%).

Средний возраст электромобилей в Украине составляет 5,6 года – самый молодой сегмент автопарка страны.

Напомним, что с 2026 года ввоз электромобилей в Украину уже не будет льготным. Правительство отклонило правку в бюджете.