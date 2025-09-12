Импорт бокситов в Украину вырос на 87% за январь-август

Украина в январе-августе 2025 значительно увеличила импорт алюминиевых руд и концентрата (бокситов). Поставки в натуральном измерении выросли на 87,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и достигли 23,984 тыс. тонн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Оpen4business .

В денежном эквиваленте импорт вырос на 63,7% и составил 2,642 млн. долларов.

Основными странами-поставщиками остаются Турция, которая обеспечила более 82% объемов в стоимостном измерении и Китай, на долю которого пришлось почти 18%. Как и в предыдущие годы, реэкспорт бокситов из Украины не производился.

Динамика импорта в предыдущие годы также показывает активный рост. В 2024 году поставки бокситов увеличились на 77,4% и составили 35,173 тыс. тонн, в денежном выражении - 4,107 млн долларов. В 2023 году импорт составил 19,830 тыс. тонн на сумму 2,360 млн. долларов.

В 2022 году рынок пережил резкое падение: поставки сократились более чем на 80% по сравнению с 2021 годом — до 945 тыс. тонн, а стоимость импорта снизилась до 48,166 млн долларов.

Бокситы являются ключевым сырьем для производства глинозема, из которого производится алюминий, и используются также в черной металлургии в качестве флюсов. В Украину основным импортером этих руд традиционно выступает Николаевский глиноземный завод.

