Новини
Імпорт бокситів в Україну зріс на 87% за січень–серпень

боксити
Імпорт бокситів в Україну зріс / Depositphotos

Україна у січні–серпні 2025 року значно збільшила імпорт алюмінієвих руд і концентрату (бокситів). Поставки у натуральному вимірі зросли на 87,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та досягли 23,984 тис. тонн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Оpen4business.

У грошовому еквіваленті імпорт виріс на 63,7% і склав 2,642 млн доларів.

Основними країнами-постачальниками залишаються Туреччина, яка забезпечила понад 82% обсягів у вартісному вимірі, та Китай, на частку якого припало майже 18%. Як і в попередні роки, реекспорт бокситів з України не здійснювався.

Динаміка імпорту у попередні роки також демонструє активне зростання. У 2024 році постачання бокситів збільшилися на 77,4% і склали 35,173 тис. тонн, у грошовому вимірі — 4,107 млн доларів. У 2023 році імпорт становив 19,830 тис. тонн на суму 2,360 млн доларів.

Натомість у 2022 році ринок пережив різке падіння: поставки скоротилися більш ніж на 80% у порівнянні з 2021 роком — до 945 тис. тонн, а вартість імпорту знизилася до 48,166 млн доларів.

Боксити є ключовою сировиною для виробництва глинозему, з якого виготовляється алюміній, і використовуються також у чорній металургії як флюси. В Україні основним імпортером цих руд традиційно виступає Миколаївський глиноземний завод.

Додамо, українська металургійна галузь підбила підсумки роботи за вісім місяців 2025 року. Динаміка виробництва показала змішану тенденцію: чавун продемонстрував приріст, тоді як виробництво сталі та прокату скоротилося.

Автор:
Тетяна Гойденко