Импорт подержанных мотоциклов вырос на 54%: статистика за 2025 год

2025 стал периодом значительного оживления рынка мототранспорта в Украине. Число первых регистраций новых мотоциклов достигло 43 808 единиц, что на 17,2% больше, чем в прошлом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.

Еще более стремительно вырос импорт подержанной техники — на 54,4%, до 6 601 регистрации. Внутренний рынок также прибавил 13,8%, обеспечив 29 706 перепродаж.

Мотоцикл как средство мобильности

Такая активность объясняется изменением парадигмы потребления. Украинцы все чаще покупают мототранспорт как доступное средство мобильности на короткие дистанции, что позволяет не зависеть от расписания маршруток или пробок.

Основу спроса составляют изделия китайского и индийского происхождения с объемом двигателя от 125 до 250 куб. см.

Декабрь принес ожидаемое сезонное проседание в регистрациях новой техники и импорте. Количество новых регистраций упало на 35,8% по сравнению с ноябрем (до 1 441 шт.), хотя по отношению к декабрю прошлого года это все равно плюс 45,6%.

Импорт подержанных байков тоже просел на четверть за месяц (235 шт.), но показал рост в полтора раза (+152,7%) по отношению к декабрю 2024-го.

Внутренние перепродажи оказались наиболее устойчивыми: 1 535 сделок, что даже на 6,4% больше ноября.

Что покупают украинцы

На внутреннем рынке подержанной техники лидерами остаются японские гиганты Honda и Yamaha, за которыми следуют китайские Lifan и Geon. Также спрос был на Suzuki и Kovi. Замыкают десятку активных брендов Kawasaki, Musstang, Spark и индийский Bajaj.

Импорт б/у техники выглядит более премиальным и ориентированным на фанатов. Здесь первые места традиционно удерживают Honda, Yamaha и Suzuki. Далее следуют Kawasaki и Harley-Davidson. В десятке также BMW, Ducati, Triumph, KTM и Индиан.

В сегменте новой техники царит тотальный прагматизм. Первую тройку формируют Spark, Lifan и Musstang. За ними следуют Forte, Kovi и Geon. Высок спрос также на модели от Tekken, Bajaj, Shineray и Loncin.

"Мы видим рынок, который полностью зависит от внешней поставки. Весь сегмент новых мотоциклов, который сейчас преобладает в Украине, обеспечивается исключительно импортом", - отметил аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий.

По его словам, мотоцикл в Украине не является элементом культуры или национального продукта. Он стал утилитарным решением, полностью зависящим от внешних производителей и глобальных ценовых трендов.

Добавим, в ноябре 2025 года рынок мотоциклов в Украине испытал традиционный сезонный спад - объемы продаж уменьшились на 21% по сравнению с октябрем. В то же время, в годовом измерении рынок продемонстрировал рост.