Імпорт вживаних мотоциклів зріс на 54%: статистика за 2025 рік

2025 рік став періодом значного пожвавлення ринку мототранспорту в Україні. Кількість перших реєстрацій нових мотоциклів сягнула 43 808 одиниць, що на 17,2% більше, ніж торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Ще стрімкіше зріс імпорт вживаної техніки — на 54,4%, до 6 601 реєстрації. Внутрішній ринок також додав 13,8%, забезпечивши 29 706 перепродажів.

Мотоцикл як засіб мобільності

Така активність пояснюється зміною парадигми споживання. Українці дедалі частіше купують мототранспорт як доступний засіб мобільності на короткі дистанції, що дозволяє не залежати від розкладу маршруток чи заторів.

Основу попиту складають вироби китайського та індійського походження з об'ємом двигуна від 125 до 250 куб. см.

Грудень приніс очікуване сезонне просідання в реєстраціях нової техніки та імпорті. Кількість нових реєстрацій впала на 35,8% порівняно з листопадом (до 1 441 шт.), хоча відносно грудня минулого року це все одно плюс 45,6%.

Імпорт вживаних байків теж просів на чверть за місяць (235 шт.), але показав ріст у півтора раза (+152,7%) відносно грудня 2024-го.

Внутрішні перепродажі виявилися найбільш стійкими: 1 535 угод, що навіть на 6,4% більше за листопад.

Що купують українці

На внутрішньому ринку вживаної техніки лідерами залишаються японські гіганти Honda та Yamaha, за якими слідують китайські Lifan та Geon. Також попит був на Suzuki та Kovi. Замикають десятку активних брендів Kawasaki, Musstang, Spark та індійський Bajaj.

Імпорт вживаної техніки виглядає більш преміальним та орієнтованим на фанатів. Тут перші місця традиційно тримають Honda, Yamaha та Suzuki. Далі йдуть Kawasaki та Harley-Davidson. У десятці також BMW, Ducati, Triumph, KTM та Indian.

У сегменті нової техніки панує тотальний прагматизм. Першу трійку формують Spark, Lifan та Musstang. За ними йдуть Forte, Kovi та Geon. Високий попит також на моделі від Tekken, Bajaj, Shineray та Loncin.

"Ми бачимо ринок, який повністю залежить від зовнішнього постачання. Весь сегмент нових мотоциклів, що наразі переважає в Україні, забезпечується виключно імпортом", - зазначив аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький.

За його словами, мотоцикл в Україні перестав бути елементом культури чи національного продукту. Він став утилітарним рішенням, яке повністю залежить від зовнішніх виробників і глобальних цінових трендів.

Додамо, у листопаді 2025 року ринок мотоциклів в Україні зазнав традиційного сезонного спаду - обсяги продажів зменшилися на 21% порівняно з жовтнем. Водночас у річному вимірі ринок продемонстрував зростання.