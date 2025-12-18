Запланована подія 2

Мотосезон завершився спадом: що відбувається з ринком мотоциклів в Україні

Общий объем зарегистрированной мототехники составил 9,5 тысяч единиц. / Depositphotos

У листопаді 2025 року ринок мотоциклів в Україні зазнав традиційного сезонного спаду - обсяги продажів зменшилися на 21% порівняно з жовтнем. Водночас у річному вимірі ринок продемонстрував зростання, що свідчить про сталий попит на двоколісний транспорт як доступний засіб особистої мобільності, йдеться в дослідженні Інституту досліджень авторинку.

Динаміка ринку мотоциклів

Листопад традиційно вважається місяцем завершення мотосезону, і це відобразилося на показниках продажів. Загальний обсяг торгів мотоциклами зменшився на 21,1% порівняно з жовтнем. Водночас у порівнянні з листопадом минулого року ринок демонструє стійкість: загальні продажі зросли на 2,1%.

Це підтверджує головний тренд року: двоколісний транспорт в Україні дедалі більше використовується не лише для розваг у вихідні, а й як зручний засіб повсякденної мобільності.

За окремими сегментами ринок показав таку динаміку (М-М — порівняно з попереднім місяцем, Y-Y — порівняно з аналогічним періодом минулого року):

  • Внутрішні перепродажі: −17,6% M-M, +22,0% Y-Y.
  • Імпорт вживаних мотоциклів: −18,6% M-M, +67,6% Y-Y.
  • Імпорт нових мотоциклів: −23,5% M-M, −11,9% Y-Y.

Найпопулярніші мотоцикли на внутрішньому ринку

У листопаді на внутрішньому ринку України було здійснено 1429 перепродажів мотоциклів, що на 17,6% менше порівняно з жовтнем, проте на 22% більше, ніж у листопаді минулого року. Лідерами продажів залишаються японські бренди Honda та Yamaha, а також китайські виробники Kovi, Lifan та Geon. Серед найпопулярніших моделей присутня Jawa, переважно для колекціонерів.

Найстарішим проданим мотоциклом став ІЖ-49 1951 року випуску, що є точним відтворенням німецького DKW NZ 350. Він оснащений задньою підвіскою з амортизаторами та важелем перемикання на бензобаку. Новий власник придбав мотоцикл із повною функціональністю, що підтверджує довговічність німецької інженерії.

Імпортовані та нові мотоцикли в Україні

У листопаді українці купили 315 вживаних мотоциклів, привезених з-за кордону, що на 18,6% менше порівняно з жовтнем, але на 67,6% більше, ніж рік тому. Лідирують Honda, Yamaha і Suzuki, а також преміальна техніка Kawasaki, Harley-Davidson, BMW і Triumph.

Нові мотоцикли залишаються головним сегментом ринку — продано 2241 байк, що на 23,5% менше ніж у жовтні та на 11,9% менше, ніж рік тому. Ринок нових байків контролюють китайські та індійські бренди: Spark, Forte, Lifan, Musstang, Kovi та Bajaj. Українці обирають доступну та просту в обслуговуванні техніку.

Нагадаємо, у жовтні автопарк України поповнили 13,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період торік.

Автор:
Ольга Опенько