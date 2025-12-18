Запланована подія 2

Мотосезон завершился спадом: что происходит с рынком мотоциклов в Украине

мотоциклы
Общий объем зарегистрированной мототехники составил 9,5 тысячи единиц. / Depositphotos

В ноябре 2025 года рынок мотоциклов в Украине испытал традиционный сезонный спад — объемы продаж уменьшились на 21% по сравнению с октябрем. В то же время, в годовом измерении рынок продемонстрировал рост, свидетельствующий о постоянном спросе на двухколесный транспорт как доступное средство личной мобильности, говорится в исследовании Института исследований авторынка.

Динамика рынка мотоциклов

Ноябрь традиционно считается месяцем завершения мотосезона, и это отразилось на показателях продаж. Общий объем торгов мотоциклами снизился на 21,1% по сравнению с октябрем. В то же время, по сравнению с ноябрем прошлого года рынок демонстрирует устойчивость: общие продажи выросли на 2,1%.

Это подтверждает главный тренд года: двухколесный транспорт в Украине все больше используется не только для развлечений по выходным, но и как удобное средство повседневной мобильности.

По отдельным сегментам рынок показал такую динамику (М-М по сравнению с предыдущим месяцем, YY по сравнению с аналогичным периодом прошлого года):

  • Внутренние перепродажи: −17,6% MM, +22,0% YY.
  • Импорт б/у мотоциклов: −18,6% MM, +67,6% YY.
  • Импорт новых мотоциклов: −23,5% MM, −11,9% YY.

Самые популярные мотоциклы на внутреннем рынке

В ноябре на внутреннем рынке Украины было осуществлено 1429 перепродаж мотоциклов, что на 17,6% меньше по сравнению с октябрем, однако на 22% больше, чем в ноябре прошлого года. Лидерами продаж остаются японские бренды Honda и Yamaha, а также китайские производители Kovi, Lifan и Geon. Среди самых популярных моделей присутствует Jawa, преимущественно для коллекционеров.

Самым старым проданным мотоциклом стал ИЖ-49 1951 года выпуска, являющийся точным воспроизведением немецкого DKW NZ 350. Он оснащен задней подвеской с амортизаторами и рычагом переключения на бензобаке. Новый владелец приобрел мотоцикл с полной функциональностью, что подтверждает долговечность германской инженерии.

Импортированные и новые мотоциклы в Украине

В ноябре украинцы купили 315 б/у мотоциклов, привезенных из-за границы, что на 18,6% меньше по сравнению с октябрем, но на 67,6% больше, чем год назад. Лидируют Honda, Yamaha и Suzuki, а также премиальная техника Kawasaki, Harley-Davidson, BMW и Triumph.

Новые мотоциклы остаются главным сегментом рынка — продан 2241 байк, что на 23,5% меньше, чем в октябре и на 11,9% меньше, чем год назад. Рынок новых байков контролируют китайские и индийские бренды: Spark, Forte, Lifan, Musstang, Kovi и Bajaj. Украинцы выбирают доступную и простую в обслуживании технику.

Напомним, в октябре автопарк Украины пополнили 13,8 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Ольга Опенько