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Импорт подержанных авто в Украине достиг максимума в июле: две трети машин – до 10 лет
В июле 2026 года в Украине зарегистрировали 23 137 подержанных легковушек из-за рубежа, что стало самым высоким месячным показателем с начала года. Две трети ввозимого транспорта составляют автомобили в возрасте до 10 лет, в основном из Германии и США.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Возраст и тип топлива
По данным аналитиков, 67,4% всех ввозимых авто (15 596 единиц) составляют машины в возрасте до 10 лет.
- до 5 лет - 6 866 авто (29,7%);
- 6–10 лет – 8 730 авто (37,7%);
- 11–15 лет – 4 531 авто (19,6%);
- 16 лет и старше – 3 010 авто (13,0%).
По типу горючего распределение следующее:
- бензиновые автомобили - 12 418 единиц (53,7%);
- дизельные - 4381 (18,9%);
- электрические - 3361 (14,5%);
- гибридные - 2334 (10,1%);
- авто с ГБО - 525 (2,3%);
- газовые - 118 (0,5%).
В июле 2026 года электромобили обеспечили 41,5% месячного прироста против июня (+716 регистраций), однако их общий показатель остается на 37,5% ниже, чем в июле 2025 года.
Страны производства
Более половины всех ввезенных в июле автомобилей изготовили в Германии и США. Топ-10 стран производства:
- Германия - 6 841 авто (29,6%);
- США - 5172 (22,4%);
- Южная Корея - 1968 (8,5%);
- Япония - 1944 (8,4%);
- Мексика - 1750 (7,6%);
- Франция - 1479 (6,4%);
- Чехия - 1078 (4,7%);
- Великобритания - 1007 (4,4%);
- Канада - 454 (2,0%); Швеция - 392 (1,7%).
Популярные марки и модели
Самыми популярными марками луны стали:
- Volkswagen - 3 072 авто;
- Audi - 2 371;
- Nissan - 1807;
- BMW - 1738;
- Ford - 1523;
- Renault - 1 346;
- Hyundai - 1 203;
- Tesla - 1104;
- KIA - 1098;
- Skoda - 992.
Рейтинг моделей возглавили: Volkswagen Tiguan – 932 авто, Audi Q5 – 797 и Volkswagen Golf – 671.
Ранее сообщалось, что в течение июля в стране приобрели более 5,2 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 8% больше чем в июле 2025 года.