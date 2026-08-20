Импорт подержанных авто в Украине достиг максимума в июле: две трети машин – до 10 лет

В июле 2026 года в Украине зарегистрировали 23 137 подержанных легковушек из-за рубежа, что стало самым высоким месячным показателем с начала года. Две трети ввозимого транспорта составляют автомобили в возрасте до 10 лет, в основном из Германии и США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Возраст и тип топлива

По данным аналитиков, 67,4% всех ввозимых авто (15 596 единиц) составляют машины в возрасте до 10 лет.

до 5 лет - 6 866 авто (29,7%);

6–10 лет – 8 730 авто (37,7%);

11–15 лет – 4 531 авто (19,6%);

16 лет и старше – 3 010 авто (13,0%).

По типу горючего распределение следующее:

бензиновые автомобили - 12 418 единиц (53,7%);

дизельные - 4381 (18,9%);

электрические - 3361 (14,5%);

гибридные - 2334 (10,1%);

авто с ГБО - 525 (2,3%);

газовые - 118 (0,5%).

В июле 2026 года электромобили обеспечили 41,5% месячного прироста против июня (+716 регистраций), однако их общий показатель остается на 37,5% ниже, чем в июле 2025 года.

Страны производства

Более половины всех ввезенных в июле автомобилей изготовили в Германии и США. Топ-10 стран производства:

Германия - 6 841 авто (29,6%);

США - 5172 (22,4%);

Южная Корея - 1968 (8,5%);

Япония - 1944 (8,4%);

Мексика - 1750 (7,6%);

Франция - 1479 (6,4%);

Чехия - 1078 (4,7%);

Великобритания - 1007 (4,4%);

Канада - 454 (2,0%); Швеция - 392 (1,7%).

Популярные марки и модели

Самыми популярными марками луны стали:

Volkswagen - 3 072 авто;

Audi - 2 371;

Nissan - 1807;

BMW - 1738;

Ford - 1523;

Renault - 1 346;

Hyundai - 1 203;

Tesla - 1104;

KIA - 1098;

Skoda - 992.

Рейтинг моделей возглавили: Volkswagen Tiguan – 932 авто, Audi Q5 – 797 и Volkswagen Golf – 671.

Ранее сообщалось, что в течение июля в стране приобрели более 5,2 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 8% больше чем в июле 2025 года.