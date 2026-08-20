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Импорт подержанных авто в Украине достиг максимума в июле: две трети машин – до 10 лет

автомобили
Украинцы стали больше покупать подержанные автомобили / Depositphotos

В июле 2026 года в Украине зарегистрировали 23 137 подержанных легковушек из-за рубежа, что стало самым высоким месячным показателем с начала года. Две трети ввозимого транспорта составляют автомобили в возрасте до 10 лет, в основном из Германии и США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Возраст и тип топлива

По данным аналитиков, 67,4% всех ввозимых авто (15 596 единиц) составляют машины в возрасте до 10 лет.

  • до 5 лет - 6 866 авто (29,7%);
  • 6–10 лет – 8 730 авто (37,7%);
  • 11–15 лет – 4 531 авто (19,6%);
  • 16 лет и старше – 3 010 авто (13,0%).

По типу горючего распределение следующее:

  • бензиновые автомобили - 12 418 единиц (53,7%);
  • дизельные - 4381 (18,9%);
  • электрические - 3361 (14,5%);
  • гибридные - 2334 (10,1%);
  • авто с ГБО - 525 (2,3%);
  • газовые - 118 (0,5%).

В июле 2026 года электромобили обеспечили 41,5% месячного прироста против июня (+716 регистраций), однако их общий показатель остается на 37,5% ниже, чем в июле 2025 года.

Страны производства

Более половины всех ввезенных в июле автомобилей изготовили в Германии и США. Топ-10 стран производства:

  • Германия - 6 841 авто (29,6%);
  • США - 5172 (22,4%);
  • Южная Корея - 1968 (8,5%);
  • Япония - 1944 (8,4%);
  • Мексика - 1750 (7,6%);
  • Франция - 1479 (6,4%);
  • Чехия - 1078 (4,7%);
  • Великобритания - 1007 (4,4%);
  • Канада - 454 (2,0%); Швеция - 392 (1,7%).

Популярные марки и модели

Самыми популярными марками луны стали:

  • Volkswagen - 3 072 авто;
  • Audi - 2 371;
  • Nissan - 1807;
  • BMW - 1738;
  • Ford - 1523;
  • Renault - 1 346;
  • Hyundai - 1 203;
  • Tesla - 1104;
  • KIA - 1098;
  • Skoda - 992.

Рейтинг моделей возглавили: Volkswagen Tiguan – 932 авто, Audi Q5 – 797 и Volkswagen Golf – 671.

Фото 2 — Импорт подержанных авто в Украине достиг максимума в июле: две трети машин – до 10 лет

Ранее сообщалось, что в течение июля в стране приобрели более 5,2 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 8% больше чем в июле 2025 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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