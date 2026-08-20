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Імпорт вживаних авто в Україні досяг максимуму у липні: дві третини машин – до 10 років
У липні 2026 року в Україні зареєстрували 23 137 вживаних легковиків із-за кордону, що стало найвищим місячним показником від початку року. Дві третини ввезеного транспорту становлять автомобілі віком до 10 років, в основному з Німеччини та США.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Вік та тип пального
За даними аналітиків, 67,4% усіх ввезених авто (15 596 одиниць) становлять машини віком до 10 років:
- до 5 років — 6 866 авто (29,7%);
- 6–10 років — 8 730 авто (37,7%);
- 11–15 років — 4 531 авто (19,6%);
- 16 років і більше — 3 010 авто (13,0%).
За типом пального розподіл наступний:
- бензинові авто — 12 418 одиниць (53,7%);
- дизельні — 4 381 (18,9%);
- електричні — 3 361 (14,5%);
- гібридні — 2 334 (10,1%);
- авто з ГБО — 525 (2,3%);
- газові — 118 (0,5%).
У липні 2026 року електромобілі забезпечили 41,5% місячного приросту проти червня (+716 реєстрацій), проте їхній загальний показник залишається на 37,5% нижчим, ніж у липні 2025 року.
Країни виробництва
Понад половину всіх ввезених у липні автомобілів виготовили у Німеччині та США. Топ-10 країн виробництва:
- Німеччина — 6 841 авто (29,6%);
- США — 5 172 (22,4%);
- Південна Корея — 1 968 (8,5%);
- Японія — 1 944 (8,4%);
- Мексика — 1 750 (7,6%);
- Франція — 1 479 (6,4%);
- Чехія — 1 078 (4,7%);
- Велика Британія — 1 007 (4,4%);
- Канада — 454 (2,0%); Швеція — 392 (1,7%).
Популярні марки і моделі
Найпопулярнішими марками місяця стали:
- Volkswagen — 3 072 авто;
- Audi — 2 371;
- Nissan — 1 807;
- BMW — 1 738;
- Ford — 1 523;
- Renault — 1 346;
- Hyundai — 1 203;
- Tesla — 1 104;
- KIA — 1 098;
- Skoda — 992.
Рейтинг моделей очолили: Volkswagen Tiguan — 932 авто, Audi Q5 — 797 та Volkswagen Golf — 671.
Раніше повідомлялося, що впродовж липня українці придбали понад 5,2 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 8% більше, ніж у липні 2025 року.