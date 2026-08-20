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Імпорт вживаних авто в Україні досяг максимуму у липні: дві третини машин – до 10 років

автомобілі
Українці стали більше купувати вживані автомобілі / Depositphotos

У липні 2026 року в Україні зареєстрували 23 137 вживаних легковиків із-за кордону, що стало найвищим місячним показником від початку року. Дві третини ввезеного транспорту становлять автомобілі віком до 10 років, в основному з Німеччини та США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Вік та тип пального

За даними аналітиків, 67,4% усіх ввезених авто (15 596 одиниць) становлять машини віком до 10 років:

  • до 5 років — 6 866 авто (29,7%); 
  • 6–10 років — 8 730 авто (37,7%); 
  • 11–15 років — 4 531 авто (19,6%); 
  • 16 років і більше — 3 010 авто (13,0%).

За типом пального розподіл наступний:

  • бензинові авто — 12 418 одиниць (53,7%); 
  • дизельні — 4 381 (18,9%); 
  • електричні — 3 361 (14,5%); 
  • гібридні — 2 334 (10,1%); 
  • авто з ГБО — 525 (2,3%); 
  • газові — 118 (0,5%).

У липні 2026 року електромобілі забезпечили 41,5% місячного приросту проти червня (+716 реєстрацій), проте їхній загальний показник залишається на 37,5% нижчим, ніж у липні 2025 року.

Країни виробництва

Понад половину всіх ввезених у липні автомобілів виготовили у Німеччині та США. Топ-10 країн виробництва:

  • Німеччина — 6 841 авто (29,6%); 
  • США — 5 172 (22,4%); 
  • Південна Корея — 1 968 (8,5%); 
  • Японія — 1 944 (8,4%); 
  • Мексика — 1 750 (7,6%); 
  • Франція — 1 479 (6,4%); 
  • Чехія — 1 078 (4,7%); 
  • Велика Британія — 1 007 (4,4%); 
  • Канада — 454 (2,0%); Швеція — 392 (1,7%).

Популярні марки і моделі

Найпопулярнішими марками місяця стали:

  • Volkswagen — 3 072 авто; 
  • Audi — 2 371; 
  • Nissan — 1 807; 
  • BMW — 1 738; 
  • Ford — 1 523; 
  • Renault — 1 346; 
  • Hyundai — 1 203; 
  • Tesla — 1 104; 
  • KIA — 1 098; 
  • Skoda — 992.

Рейтинг моделей очолили: Volkswagen Tiguan — 932 авто, Audi Q5 — 797 та Volkswagen Golf — 671.

Фото 2 — Імпорт вживаних авто в Україні досяг максимуму у липні: дві третини машин – до 10 років

Раніше повідомлялося, що впродовж липня українці придбали понад 5,2 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 8% більше, ніж у липні 2025 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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