Импорт подержанных автомобилей в январе 2026 года вернулся к сезонной норме
Январь 2026 года для рынка импорта подержанных легковых автомобилей стал периодом закономерного охлаждения. После аномального декабрьского пика, когда покупатели пытались опередить возврат НДС на электромобили, показатели первого месяца года вернулись к типичным для сезона значениям.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследования авторынка.
Объемы "крепостничества" сократились на 61% по сравнению с декабрем 2025 года. В то же время они были на 12,2% выше, чем в январе прошлого года. Всего на первую регистрацию было подано 16 246 легковых автомобилей с пробегом, прибывшим из-за границы.
Немецкие автопроизводители продолжают удерживать уверенное лидерство, заняв первые четыре позиции в общем рейтинге брендов. Бессменным лидером остается Volkswagen, который формирует значительную долю рынка благодаря широкой модельной линейке и доступности в разных ценовых сегментах. За ним следуют Audi и BMW – представители премиум-сегмента, спрос на которые в январе свидетельствует о меньшей зависимости их покупателей от сезонных факторов и налоговых изменений.
Nissan и Ford удерживаются в первой пятерке благодаря стабильному потоку кроссоверов по страховым аукционам США. В топ-10 также вошли Renault, Skoda, Hyundai и Kia – бренды, традиционно удовлетворяющие потребности массового рынка. Замыкает десятку Jeep, еще раз подтверждающую стабильную популярность формата SUV среди украинских покупателей.
В модельном рейтинге первое место сохранил Volkswagen Golf – многолетний символ подержанного импорта. В то же время Volkswagen Tiguan активно сокращает отставание и занимает вторую позицию. Третье место досталось Skoda Octavia, которая остается одним из самых популярных вариантов благодаря сочетанию практичности и надежности.
Четвертую строчку занял Audi Q5, высокая позиция которого объясняется активным импортом как из Европы, так и из США. В верхней части рейтинга также остаются Nissan Rogue и Ford Escape, Volkswagen Passat и Renault Megane. Замыкают десятку Audi A4 и Mazda CX-5, демонстрируя приверженность украинцев проверенным европейским моделям и японским кроссоверам.
Характерной особенностью января стало отсутствие электромобилей в первой десятке моделей – за исключением части Volkswagen e-Golf, входящих в общее семейство Golf. Это существенное отличие от предыдущих месяцев, когда электрокары могли занимать до половины топ-10. Смена правил налогообложения заметно повлияла на структуру рынка.
В то же время в сегменте дорогих автомобилей существенный спад не зафиксирован. В январе украинскую регистрацию получили единичные, но показательные экземпляры: один Lamborghini, по два автомобиля Bentley и McLaren, а также шесть Maserati. Отдельно выделяется Porsche – за месяц было зарегистрировано 55 автомобилей марки. Это свидетельствует о стабильном спросе на статусные и эмоциональные автомобили независимо от общей конъюнктуры рынка.
Напомним, в течение 2025 года украинский автопарк пополнился более чем 274 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.