Імпорт вживаних авто у січні 2026 року повернувся до сезонної норми

Січень 2026 року для ринку імпорту вживаних легкових автомобілів став періодом закономірного охолодження. Після аномального грудневого піку, коли покупці намагалися випередити повернення ПДВ на електромобілі, показники першого місяця року повернулися до типових для сезону значень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту дослідження авторинку.

Обсяги "пригону" скоротилися на 61% порівняно з груднем 2025 року. Водночас вони були на 12,2% вищими, ніж у січні минулого року. Загалом на першу реєстрацію було подано 16 246 легкових автомобілів з пробігом, що прибули з-за кордону.

Німецькі автовиробники продовжують утримувати впевнене лідерство, зайнявши перші чотири позиції в загальному рейтингу брендів. Незмінним лідером залишається Volkswagen, який формує значну частку ринку завдяки широкій модельній лінійці та доступності в різних цінових сегментах. За ним ідуть Audi та BMW — представники преміум-сегмента, попит на які у січні свідчить про меншу залежність їхніх покупців від сезонних факторів та податкових змін.

Nissan і Ford утримуються в першій п’ятірці завдяки стабільному потоку кросоверів зі страхових аукціонів США. У топ-10 також увійшли Renault, Skoda, Hyundai та Kia — бренди, що традиційно задовольняють потреби масового ринку. Замикає десятку Jeep, що ще раз підтверджує стабільну популярність формату SUV серед українських покупців.

У модельному рейтингу перше місце зберіг Volkswagen Golf — багаторічний символ вживаного імпорту. Водночас Volkswagen Tiguan активно скорочує відставання і посідає другу позицію. Третє місце дісталося Skoda Octavia, яка залишається одним із найпопулярніших варіантів завдяки поєднанню практичності та надійності.

Четверту сходинку зайняв Audi Q5, висока позиція якого пояснюється активним імпортом як з Європи, так і зі США. У верхній частині рейтингу також залишаються Nissan Rogue та Ford Escape, Volkswagen Passat і Renault Megane. Замикають десятку Audi A4 та Mazda CX-5, демонструючи прихильність українців до перевірених європейських моделей і японських кросоверів.

Характерною особливістю січня стала відсутність електромобілів у першій десятці моделей — за винятком частини Volkswagen e-Golf, які входять до загального сімейства Golf. Це суттєва відмінність від попередніх місяців, коли електрокари могли займати до половини топ-10. Зміна правил оподаткування помітно вплинула на структуру ринку.

Водночас у сегменті дорогих автомобілів суттєвого спаду не зафіксовано. У січні українську реєстрацію отримали одиничні, але показові екземпляри: одна Lamborghini, по дві автівки Bentley та McLaren, а також шість Maserati. Окремо виділяється Porsche — за місяць було зареєстровано 55 автомобілів марки. Це свідчить про стабільний попит на статусні та емоційні авто незалежно від загальної кон’юнктури ринку.

Нагадаємо, упродовж 2025 року український автопарк поповнився більш ніж 274 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.