Импорт превысил экспорт вдвое: товарооборот Украины за 11 месяцев 2025 года составил $112,2 млрд.

За 11 месяцев 2025 года товарооборот Украины достиг $112,2 млрд: импорт составил $75,4 млрд, превысив экспорт в два раза, составивший $36,8 млрд. Основными торговыми партнерами остаются Китай, Польша и Германия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

В январе-ноябре 2025 года в Украину было ввезено товаров на сумму $75,4 млрд, тогда как объемы экспорта составили $36,8 млрд. Значительная часть импорта - $57,6 млрд или 76% от общего объема - подлежала налогообложению. При этом налоговая нагрузка на каждый килограмм налогооблагаемого импортного груза составила 0,52 доллара.

Об импорте и экспорте

Крупнейшими поставщиками товаров в Украину в январе-ноябре 2025 года стали Китай ($17 млрд), Польша ($7,1 млрд) и Германия ($5,9 млрд).

Что касается экспорта, наибольшие объемы украинских товаров были направлены в Польшу ($4,6 млрд), Турцию ($2,5 млрд) и Германию ($2,2 млрд).

В структуре импорта за этот период 67% составляли следующие категории:

Машины, оборудование и транспорт — $30,2 млрд. В ходе таможенного оформления этих товаров в бюджет было уплачено 185,8 млрд грн, что соответствует 29% поступлений таможенных платежей.

— $30,2 млрд. В ходе таможенного оформления этих товаров в бюджет было уплачено 185,8 млрд грн, что соответствует 29% поступлений таможенных платежей. Продукция химической промышленности — $11,4 млрд. За эти товары в бюджет поступило 89,0 млрд грн, или 14% всех таможенных платежей.

— $11,4 млрд. За эти товары в бюджет поступило 89,0 млрд грн, или 14% всех таможенных платежей. Топливно-энергетические товары — $9,4 млрд. Взнос этих товаров в бюджетные поступления составил 188,4 млрд грн, что также составляет 29% таможенных платежей.

В тройку лидеров украинского экспорта за первые 11 месяцев 2025 года вошли:

Продовольственные товары - $20,4 млрд,

- $20,4 млрд, Металлы и изделия из них - $4,3 млрд,

- $4,3 млрд, Машины, оборудование и транспорт - $3,4 млрд.

За этот период во время таможенного оформления экспорта товаров, на которые была установлена вывозная пошлина, в государственный бюджет поступило 1,2 млрд грн.

Напомним, за десять месяцев 2025 года общий объем товарооборота Украины достиг $101 млрд. В январе-октябре 2025 года в Украину было импортировано товаров на сумму $67,8 млрд, тогда как объем экспорта составил $33,2 млрд.