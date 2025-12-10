Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації

Імпорт перевищив експорт вдвічі: товарообіг України за 11 місяців 2025 року сягнув $112,2 млрд

контейнер, імпорт-експорт
Імпорт та експорт України 2025: статистика січень-листопад / Shutterstock

За 11 місяців 2025 року товарообіг України досяг $112,2 млрд: імпорт склав $75,4 млрд, перевищивши експорт у два рази, який становив $36,8 млрд. Основними торговельними партнерами залишаються Китай, Польща та Німеччина.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

Протягом січня–листопада 2025 року в Україну було ввезено товарів на суму $75,4 млрд, тоді як обсяги експорту склали $36,8 млрд. Значна частина імпорту – $57,6 млрд або 76% від загального обсягу – підлягала оподаткуванню. При цьому податкове навантаження на кожен кілограм оподаткованого імпортного вантажу становило 0,52 долара.

Про імпорт та експорт

Найбільшими постачальниками товарів в Україну у січні–листопаді 2025 року стали Китай ($17 млрд), Польща ($7,1 млрд) та Німеччина ($5,9 млрд).

Що стосується експорту, найбільші обсяги українських товарів було спрямовано до Польщі ($4,6 млрд), Туреччини ($2,5 млрд) та Німеччини ($2,2 млрд).

У структурі імпорту за цей період 67% складали такі категорії:

  • Машини, обладнання та транспорт — $30,2 млрд. Під час митного оформлення цих товарів до бюджету було сплачено 185,8 млрд грн, що відповідає 29% надходжень митних платежів.
  • Продукція хімічної промисловості — $11,4 млрд. За ці товари до бюджету надійшло 89,0 млрд грн, або 14% від усіх митних платежів.
  • Паливно-енергетичні товари — $9,4 млрд. Внесок цих товарів до бюджетних надходжень склав 188,4 млрд грн, що також становить 29% митних платежів.

До трійки лідерів українського експорту за перші 11 місяців 2025 року увійшли:

  • Продовольчі товари — $20,4 млрд,
  • Метали та вироби з них — $4,3 млрд,
  • Машини, обладнання та транспорт — $3,4 млрд.

За цей період під час митного оформлення експорту товарів, на які було встановлено вивізне мито, до державного бюджету надійшло 1,2 млрд грн.

Нагадаємо, за десять місяців 2025 року загальний обсяг товарообігу України сягнув $101 млрд. Протягом січня-жовтня 2025 року в Україну було імпортовано товарів на суму $67,8 млрд, тоді як обсяг експорту склав $33,2 млрд.

Автор:
Ольга Опенько