Импорт трансформаторов в Украину в январе вырос в шесть раз: какие страны продают больше всего

Объем импорта трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей в Украину в январе 2025 года достиг $127,9 млн, что почти в 6 раз превышает показатель января 2024 года.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы (ГТС), пишет Интерфакс-Украина.

По данным ГТС, Китай был основным поставщиком этой продукции – на $116,07 млн (90,75% всего импорта этих товаров), тогда как годом ранее из этой страны были ввезены трансформаторы и дроссели на $12,9 млн (59,7%). То есть их ввоз в прошлом месяце вырос почти в девять раз. Трансформаторы также импортировались из Турции (на $4,5 млн.) и США (на $1,75 млн.).

В январе-2024 в списке крупнейших стран-импортеров, кроме Китая, были Чехия ($1,9 млн) и Италия (около $1 млн).

В то же время Украина сама экспортировала трансформаторы, катушки индуктивности и дроссели преимущественно в Венгрию, Германию и Азербайджан. В январе 2025 года объем экспорта составил $2,05 млн, что больше, чем $1,24 млн в январе 2024 года.

Кроме того, согласно статистическим данным, импорт в Украину трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей в 2024 году вырос более чем вдвое по сравнению с 2023 годом – до $596,11 млн, при этом из Китая они были ввезены в 2,5 раза больше – на $400,48.

Напомним, что Украина увеличивает импорт электроэнергии в феврале после введения ограничений для промышленности и бизнеса. Однако зарезервированная пропускная способность продолжает использоваться не на 100%.