Украина увеличила расходы на импорт какао на 47% в 2024 году

В 2024 году Украина израсходовала на 47% больше валюты на импорт какао и продуктов из него, чем в 2023 году. Общая сумма импорта составила 504,8 миллионов долларов США.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Рост стоимости импорта какао в Украину обусловлен подорожанием какао-бобов, которые в 2024 году стали самым прибыльным сырьевым товаром, обогнав даже биткоин, который за прошлый год подорожал на 128%, и выросший лишь на 25% фондовый индекс S&P 500.

Цены на какао-бобы на мировых рынках демонстрировали рост в течение всего прошлого года. Первый большой скачок стоимости пришелся на весну 2024 года, когда цена продукта увеличилась в три раза. Украинский рынок почувствовал это удорожание только через 3-4 месяца благодаря запасам, но впоследствии цены несколько откатались. Однако в конце года стоимость снова вернулась к рекордным показателям.

Запасы какао упали до самого низкого уровня

Рост цен произошел на фоне крупнейшего за последние 60 лет дефицита какао-бобов. Ключевым фактором дефицита стала неблагоприятная погода в Кот-д'Ивуаре, являющемся их крупнейшим мировым производителем. Запасы какао на складах лондонской биржи ICE Futures сократились свыше 100 тыс. тонн почти до 21 тыс. тонн.

Трейдеры и производители шоколада массово скупают остатки даже низкокачественного какао, ведь мировой рынок последние несколько лет страдает от плохих урожаев в странах-производителях, таких как Кот-д'Ивуар. Чаще это какао-бобы из Камеруна или Нигерии, которые в шоколадной промышленности считаются менее качественными.

Напомним, в декабре 2024 года цена какао достигла наивысшего уровня за последние семь месяцев из-за ухудшения перспектив урожая в Западной Африке – главном регионе-производителе. Цена на какао в Нью-Йорке поднялась на 4,6%, до 10 305 долларов за тонну, а в Лондоне – на 4,4%.