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Україна збільшила витрати на імпорт какао на 47% у 2024 році

какао
Вартість какао зросла у 2024 році. Фото: Depositphotos

У 2024 році Україна витратила на 47% більше валюти на імпорт какао та продуктів з нього, ніж у 2023 році. Загальна сума імпорту склала 504,8 мільйона доларів США.

Про це свідчать дані Держстату.

Зростання вартості імпорту какао в Україну зумовлене подорожчанням какао-бобів, які у 2024 році стали найприбутковішим сировинним товаром, обігнавши навіть біткоїн, який за минулий рік подорожчав на 128%, та фондовий індекс S&P 500, що зріс лише на 25%.

Ціни на какао-боби на світових ринках демонстрували зростання протягом усього минулого року. Перший великий стрибок вартості припав на весну 2024 року, коли ціна продукту збільшилася в три рази. Український ринок відчув це здорожчання лише через 3-4 місяці завдяки запасам, але згодом ціни дещо відкаталися. Однак наприкінці року вартість знову повернулася до рекордних показників.

Фото 2 — Україна збільшила витрати на імпорт какао на 47% у 2024 році

Запаси какао впали до найнижчого рівня

Зростання цін відбулося на тлі найбільшого за останні 60 років дефіциту какао-бобів. Ключовим фактором дефіциту стала несприятлива погода в Кот-д'Івуарі, який є їх найбільшим світовим виробником. Запаси какао на складах лондонської біржі ICE Futures скоротилися з понад 100 тис. тонн до майже 21 тис. тонн.

Трейдери та виробники шоколаду масово скуповують залишки навіть низькоякісного какао, адже світовий ринок останні кілька років потерпає від поганих врожаїв у країнах — виробниках, таких як Кот-д'Івуар. Найчастіше це какао-боби з Камеруну або Нігерії, які в шоколадній промисловості вважаються менш якісними.

Нагадаємо, в грудні 2024 року ціна какао досягла найвищого рівня за останні сім місяців через погіршення перспектив урожаю в Західній Африці— головному регіоні-виробнику. Ціна на какао в Нью-Йорку піднялася на 4,6%, до 10 305 доларів за тонну, а в Лондоні — на 4,4%.

Автор:
Тетяна Бесараб