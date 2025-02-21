Україна збільшила витрати на імпорт какао на 47% у 2024 році

У 2024 році Україна витратила на 47% більше валюти на імпорт какао та продуктів з нього, ніж у 2023 році. Загальна сума імпорту склала 504,8 мільйона доларів США.

Про це свідчать дані Держстату.

Зростання вартості імпорту какао в Україну зумовлене подорожчанням какао-бобів, які у 2024 році стали найприбутковішим сировинним товаром, обігнавши навіть біткоїн, який за минулий рік подорожчав на 128%, та фондовий індекс S&P 500, що зріс лише на 25%.

Ціни на какао-боби на світових ринках демонстрували зростання протягом усього минулого року. Перший великий стрибок вартості припав на весну 2024 року, коли ціна продукту збільшилася в три рази. Український ринок відчув це здорожчання лише через 3-4 місяці завдяки запасам, але згодом ціни дещо відкаталися. Однак наприкінці року вартість знову повернулася до рекордних показників.

Запаси какао впали до найнижчого рівня

Зростання цін відбулося на тлі найбільшого за останні 60 років дефіциту какао-бобів. Ключовим фактором дефіциту стала несприятлива погода в Кот-д'Івуарі, який є їх найбільшим світовим виробником. Запаси какао на складах лондонської біржі ICE Futures скоротилися з понад 100 тис. тонн до майже 21 тис. тонн.

Трейдери та виробники шоколаду масово скуповують залишки навіть низькоякісного какао, адже світовий ринок останні кілька років потерпає від поганих врожаїв у країнах — виробниках, таких як Кот-д'Івуар. Найчастіше це какао-боби з Камеруну або Нігерії, які в шоколадній промисловості вважаються менш якісними.

Нагадаємо, в грудні 2024 року ціна какао досягла найвищого рівня за останні сім місяців через погіршення перспектив урожаю в Західній Африці— головному регіоні-виробнику. Ціна на какао в Нью-Йорку піднялася на 4,6%, до 10 305 доларів за тонну, а в Лондоні — на 4,4%.