"Днепрогражданпроект" продали на аукционе: в ходе торгов цена выросла в 15,5 раза

23 мая в системе Прозорро.Продажи состоялся онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Днепропетровский государственный проектный институт жилищного и гражданского строительства "Днепрогражданпроект". Зо объект победитель предложил 101 млн гривен.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.

За право собственности на объект , который расположен в городе Днепр на улице Сичеславская Набережная , соревновались 15 инвесторов, что обусловило рост стоимости в 15,55 раза: с почти 6,5 млн гривен до — 101 млн гривен. Победителем электронного аукциона стала "Украинская строительная корпорация". Победитель должен дополнительно уплатить 20,2 млн грн НДС. Общий экономический эффект от приватизации объекта может составить 121,2 млн грн.

На балансе госпредприятия находятся 7 единиц недвижимого имущества общей площадью 16826,3 кв.м, которые расположены на 4 земельных участках общей площадью 1,06 га. Кроме того, в имущественный комплекс входят 1 транспортное средство и 60 единиц движимого имущества, среди которых: оборудование, мебель, инвентарь и т.д.

Согласно условиям продажи, покупатель имущественного комплекса обязан обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности и не допустить увольнения работников в течение шести месяцев. Победитель имеет 20 дней на полную оплату лота с учетом НДС, после чего получит объект в собственность.

"Днепрогражданпроект" – проектный институт по гражданскому строительству и главная архитектурная фирма Днепропетровска (сейчас Днепр) в советское время. С 1960-х до 1980-х годов институт боролся за право строить по индивидуальным проектам на различных конкурсах. Было создано немало выдающихся архитектурных шедевров того периода.