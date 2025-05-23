"Дніпроцивільпроект" продали на аукціоні: під час торгів ціна виросла в 15,5 раза

23 травня у системі Прозорро.Продажі відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Дніпропетровський державний проектний інститут житлового та цивільного будівництва "Дніпроцивільпроект". За об’єкт переможець запропонував 101 млн гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду державного майна України.

За право власності на об’єкт, який розташований у Дніпрі на вулиці Січеславська Набережна, змагалися 15 інвесторів, що зумовило зростання вартості у 15,55 раза: з майже 6,5 млн гривень до 101 млн гривень. Переможцем електронного аукціону стала "Українська будівельна корпорація". Переможець має сплатити 20,2 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від приватизації об’єкта може становити 121,2 млн грн.

На балансі держпідприємства перебувають 7 одиниць нерухомого майна загальною площею 16 826,3 кв. м, які розташовані на чотирьох земельних ділянках загальною площею 1,06 га. Крім того, до майнового комплексу входять один транспортний засіб та 60 одиниць рухомого майна, серед яких: обладнання, меблі, інвентар тощо.

Згідно з умовами продажу, покупець майнового комплексу зобов’язаний забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості та не допустити звільнення працівників протягом шести місяців. Переможець має 20 днів на повну оплату лота з урахуванням ПДВ, після цього отримає об’єкт у свою власність.

"Дніпроцивільпроект" – проєктний інститут з цивільного будівництва і головна архітектурна фірма Дніпропетровська (зараз Дніпро) за радянського часу. З 1960-х до 1980-х років інститут виборював право будувати за індивідуальними проєктами на різноманітних конкурсах й радах. Було створено чимало визначних архітектурних шедеврів саме цього періоду.