Индекс деловой активности в Украине снизился, бизнес теряет заказ

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в Украине ухудшается третий месяц подряд и в ноябре снизился до 0 после 0,03 в октябре. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса предприятий, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ИЭД.

В ИЭД отмечают, что сохраняется тенденция к снижению загруженности производственных мощностей по сравнению с довоенным периодом. Доля предприятий, работающих на полную мощность, в ноябре сократилась до 5% против 6% в октябре. В то же время на 3 процентных пункта – до 23% – выросла доля компаний с уровнем загрузки 50–74%.

Ухудшаются и показатели портфеля заказов. Средний срок новых заказов сократился с 4,1 в октябре до 3,6 в ноябре. Доля предприятий, работающих без сформированного портфеля заказов, выросла с 21% до 29%.

В промышленности фиксируется расхождение между текущими результатами и ожиданиями. Доля предприятий, нарастивших производство, выросла с 16,5% до 20,2%. В то же время, доля компаний, планирующих рост в ближайшие 3–4 месяца, сократилась с 37,5% до 34,8%.

Подобная динамика наблюдается и в экспорте. О росте текущих экспортных поставок сообщили 21,2% респондентов (15,5% в октябре), однако доля оптимистических прогнозов на ближайшие месяцы снизилась с 46,6% до 37,6%.

Агрегированный показатель перспектив промышленности (АППП) в ноябре уменьшился до 0,08 с 0,11 в октябре.

Уровень неопределенности в полугодовой перспективе растет второй месяц подряд. Доля предприятий, не имеющих четкого видения финансово-экономической ситуации на своем предприятии, выросла до 27,2% с 20%. Относительно общей среды в стране этот показатель повысился до 29,7% с 22,6%. В двухлетней перспективе 43,7% опрошенных предприятий пока не имеют четких планов.

Оценки экономической политики правительства остаются преимущественно нейтральными – так ответили 65% респондентов. В то же время доля отрицательных оценок в ноябре возросла на 3 п.п., до 24%, в то время как положительно деятельность Кабинета Министров оценили только 4% опрошенных.

В ИЭД также отмечают стабилизацию инфляционного давления. Рост стоимости сырья ожидают 44,9% предприятий, а повышение цен на собственную продукцию — 43,6%, что несколько ниже показателей октября.

В пятерку основных препятствий для ведения бизнеса в ноябре вошли нехватка рабочей силы (61% опрошенных), опасность ведения деятельности (49%), перебои с электро-, водо- или теплоснабжением (43%), рост цен на сырье и материалы (39%) и уменьшение спроса на продукцию или услуги (26%).

Опрос проводился с 19 по 28 ноября 2025 года. В нем приняли участие 485 предприятий из 21 региона Украины.

Предоставляем, что в октябре бизнес сохранил положительные оценки своей экономической деятельности. Поддержку оптимистическим настроениям оказали поступления международной финансовой помощи, устойчивый потребительский спрос, бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог, замедление темпов инфляции и стабильная ситуация на валютном рынке.