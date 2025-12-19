Індекс ділової активності в Україні знизився, бізнес втрачає замовлення

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) в Україні погіршується третій місяць поспіль і у листопаді знизився до 0 після 0,03 у жовтні. Про це свідчать результати щомісячного опитування підприємств, проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ІЕД.

В ІЕД зазначають, що зберігається тенденція до зниження завантаженості виробничих потужностей порівняно з довоєнним періодом. Частка підприємств, які працюють на повну потужність, у листопаді скоротилася до 5% проти 6% у жовтні. Водночас на 3 відсоткові пункти — до 23% — зросла частка компаній із рівнем завантаження 50–74%.

Погіршуються і показники портфеля замовлень. Середній термін нових замовлень скоротився з 4,1 місяця у жовтні до 3,6 місяця у листопаді. Частка підприємств, що працюють без сформованого портфеля замовлень, зросла з 21% до 29%.

У промисловості фіксується розбіжність між поточними результатами та очікуваннями. Частка підприємств, які наростили виробництво, зросла з 16,5% до 20,2%. Водночас частка компаній, що планують зростання у найближчі 3–4 місяці, скоротилася з 37,5% до 34,8%.

Подібна динаміка спостерігається і в експорті. Про зростання поточних експортних поставок повідомили 21,2% респондентів (15,5% у жовтні), однак частка оптимістичних прогнозів на найближчі місяці знизилася з 46,6% до 37,6%.

Агрегований показник перспектив промисловості (АППП) у листопаді зменшився до 0,08 з 0,11 у жовтні.

Рівень невизначеності в піврічній перспективі зростає другий місяць поспіль. Частка підприємств, які не мають чіткого бачення фінансово-економічної ситуації на своєму підприємстві, зросла до 27,2% з 20%. Щодо загального середовища в країні цей показник підвищився до 29,7% з 22,6%. У дворічній перспективі 43,7% опитаних підприємств наразі не мають чітких планів.

Оцінки економічної політики уряду залишаються переважно нейтральними — так відповіли 65% респондентів. Водночас частка негативних оцінок у листопаді зросла на 3 в.п., до 24%, тоді як позитивно діяльність Кабінету Міністрів оцінили лише 4% опитаних.

В ІЕД також відзначають певну стабілізацію інфляційного тиску. Зростання вартості сировини очікують 44,9% підприємств, а підвищення цін на власну продукцію — 43,6%, що дещо нижче за показники жовтня.

До п’ятірки основних перешкод для ведення бізнесу у листопаді увійшли брак робочої сили (61% опитаних), небезпека ведення діяльності (49%), перебої з електро-, водо- або теплопостачанням (43%), зростання цін на сировину та матеріали (39%) і зменшення попиту на продукцію чи послуги (26%).

Опитування проводилося з 19 по 28 листопада 2025 року. У ньому взяли участь 485 підприємств із 21 регіону України.

Надаємо, у жовтні бізнес зберіг позитивні оцінки своєї економічної діяльності. Підтримку оптимістичним настроям надали надходження міжнародної фінансової допомоги, стійкий споживчий попит, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, сповільнення темпів інфляції і стабільна ситуація на валютному ринку.