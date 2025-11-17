Запланована подія 2

Индекс самочувствия ритейла в Украине в октябре показал рост

магазин, ритейл
Индекс самочувствия ритейла вырос / Depositphotos

Индекс самочувствия ритейла (RWBI) в Украине в октябре 2025 года вырос на 0,2 пункта по сравнению с сентябрем и достиг отметки 27,8 пункта. Это свидетельствует о постепенном восстановлении настроений на рынке торговой недвижимости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Украинского совета торговых центров.

Для сравнения, в октябре 2024 года RWBI достиг рекордных 30,4 пункта, что было самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Незначительный рост индекса в октябре свидетельствует о стабилизации рынка и потенциальном улучшении условий для арендаторов и операторов торговых центров, хотя до рекордных показателей 2024 года еще есть расстояние.

Заметим, RWBI в сентябре упал на 1,2 пункта, достигнув отметки 27,6. Это снижение произошло на фоне рекордного за последний год увеличения доли воздушных тревог, приходящихся на рабочее время торговых центров.

Индекс самочувствия ритейла (RWBI) был разработан в 2020 году Украинским советом торговых центров. Он позволяет отслеживать динамику настроений в ритейле на основе таких показателей как посещаемость торговых центров, вакантность площадей в ТЦ и уровень ставок аренды.

Автор:
Татьяна Гойденко