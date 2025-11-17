Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Індекс самопочуття ритейлу в Україні показав зростання у жовтні

Індекс самопочуття ритейлу (RWBI) в Україні у жовтні 2025 року зріс на 0,2 пункти порівняно з вереснем і досяг позначки 27,8 пунктів. Це свідчить про поступове відновлення настроїв на ринку торговельної нерухомості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Української ради торгових центрів.

Для порівняння, у жовтні 2024 року RWBI досяг рекордних 30,4 пунктів, що було найвищим показником з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Незначне зростання індексу у жовтні свідчить про стабілізацію ринку та потенційне поліпшення умов для орендарів і операторів торговельних центрів, хоча до рекордних показників 2024 року ще є відстань.

Зауважимо, RWBI у вересні впав на 1,2 пункту, досягши позначки 27,6. Це зниження відбулося на тлі рекордного за останній рік збільшення частки повітряних тривог, які припадають на робочий час торговельних центрів.

Індекс самопочуття ритейлу (RWBI) було розроблено в 2020 році Українською радою торгових центрів. Він дозволяє відстежувати динаміку настроїв у ритейлі на основі таких показників, як відвідуваність торговельних центрів, вакантність площ у ТЦ та рівень ставок оренди.

