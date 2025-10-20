Падіння після підйому: у вересні індекс самопочуття ритейлу різко обвалився

Індекс самопочуття ритейлу (RWBI) у вересні 2025 року впав на 1,2 пункти, досягши позначки 27,6. Це зниження відбулося на тлі рекордного за останній рік збільшення частки повітряних тривог, які припадають на робочий час торгових центрів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Української ради торгових центрів.

Таким чином середньомісячний показник в 3-му кварталі 2025-го становить, 28,1 пункту. В 3-му кварталі 2025 року вакантність в ТЦ, що приймають участь у дослідженні, становила 2-3%.

Показник відвідуваності на 1 000 кв. м GLA становить в середньому 16 тис. на місяць, але переважно залежить від формату ТЦ.

Як зазначається, середня місячна ставка оренди вакантних площ у торговельних центрах (ТЦ) становить понад 20 доларів США за квадратний метр (без урахування ПДВ) для лотів площею від 50 до 250 кв. м.

Довідка

Індекс самопочуття ритейлу (Retail Well-Being Index – скорочено RWBI) розроблено в 2020 році Українською Радою Торгових Центрів, який дозволяє в динаміці відстежувати рівень самопочуття ритейлу, враховуючі такі показники, як відвідуваність торгових центрів, вакантність площ в ТЦ та рівень ставок оренди. В пілотному режимі RWBI відстежується з серпня 2021 року.

Нагадаємо, що у серпні 2025 року показник зріс на 0,8 пункту порівняно з липнем і досяг позначки 28,8 пункту.