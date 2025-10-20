Падение после подъема: в сентябре индекс самочувствия ритейла резко обрушился

Индекс самочувствия ритейла (RWBI) в сентябре 2025 года упал на 1,2 пункта, достигнув отметки 27,6. Это снижение произошло на фоне рекордного за последний год увеличения доли воздушных тревог, приходящихся на рабочее время торговых центров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Украинского совета торговых центров.

Таким образом, среднемесячный показатель в 3-м квартале 2025-го составляет 28,1 пункта. В 3-м квартале 2025 г. вакантность в ТЦ, принимающих участие в исследовании, составляла 2-3%.

Показатель посещаемости на 1000 кв. м GLA составляет в среднем 16 тыс. в месяц, но в основном зависит от формата ТЦ.

Как отмечается, средняя месячная ставка аренды вакантных площадей в торговых центрах составляет более 20 долларов США за квадратный метр (без учета НДС) для лотов площадью от 50 до 250 кв. м.

Справка

Индекс самочувствия ритейла (Retail Well-Being Index – сокращен RWBI) разработан в 2020 году Украинским Советом Торговых Центров, который позволяет в динамике отслеживать уровень самочувствия ритейла, учитывая такие показатели, как посещаемость торговых центров, вакантность площадей в ТЦ и уровень. В пилотном режиме RWBI отслеживается с августа 2021 года.

Напомним, что в августе 2025 года показатель вырос на 0,8 пункта по сравнению с июлем и достиг отметки 28,8 пункта.