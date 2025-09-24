Индийские нефтеперерабатывающие заводы значительно нарастили экспорт бензина и дизельного топлива, достигнув самых высоких показателей за последние несколько лет. Этот бум обусловлен расширением мощностей переработки, а также увеличением доли этанола в бензине для внутреннего рынка.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Индия, закупающая около трети своей нефти в России, перенаправляет излишки очищенного топлива на зарубежные рынки. США обвиняют Индию в извлечении выгоды от российской нефти, тогда как Индия это игнорирует и продолжает экспорт черного золота из РФ со значительными скидками.

Ключевые показатели и прогнозы

Данные консалтинговых компаний подтверждают амбициозные планы Индии. По прогнозам Wood Mackenzie, в 2025 году переработка сырой нефти в стране вырастет на 130 000–160 000 баррелей в день, достигнув примерно 5,51 млн баррелей в сутки. Это позволит увеличить экспорт бензина до рекордных 400 000 баррелей в сутки. Согласно прогнозу Kpler, экспорт бензина составит 387 000 баррелей в сутки, преимущественно к азиатским рынкам.

Важным фактором является рост доли этанола в индийском бензине до 20% в этом году по сравнению с 12% в 2023 году. Это высвобождает дополнительные объемы топлива для экспорта. Кроме того, выросшая на 51% с начала года маржа азиатского бензина стимулирует нефтеперерабатывающие компании, такие как Reliance Industries и Mangalore Refinery, наращивать поставки.

"Рост экспорта бензина поддерживается ростом доли этанола во внутреннем потреблении бензина", – сказала аналитик Woodmac Прити Мехта.

Особое внимание уделяется экспорту дизеля. По прогнозам, экспорт газойля из Индии достигнет четырехлетнего максимума. Wood Mackenzie ожидает показатель в 610 000-630 000 баррелей в сутки, тогда как Kpler прогнозирует 560 000 баррелей в сутки. Это происходит на фоне сокращения поставок из Саудовской Аравии на 300 000 баррелей в сутки.

Недавно Reliance Industries предприняла необычный шаг, отправив в Европу около 2 млн баррелей дизельного топлива на крупном танкере, что свидетельствует о стратегическом изменении логистики для транспортировки больших объемов. Это также ответ на 18-й пакет санкций ЕС, предусматривающий прекращение импорта нефтепродуктов, изготовленных из российской сырой нефти, с шестимесячным переходным периодом.

