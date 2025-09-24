Індійські нафтопереробні заводи значно наростили експорт бензину та дизельного палива, досягнувши найвищих показників за останні кілька років. Цей бум зумовлений розширенням потужностей переробки, а також збільшенням частки етанолу в бензині для внутрішнього ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Індія, яка закуповує близько третини своєї нафти в Росії, перенаправляє надлишки очищеного палива на зарубіжні ринки. США звинувачують Індію в отриманні вигоди від російської нафти, тоді як Індія це ігнорує та продовжує експорт чорного золота з РФ зі значними знижками.

Ключові показники та прогнози

Дані консалтингових компаній підтверджують амбітні плани Індії. За прогнозами Wood Mackenzie, у 2025 році переробка сирої нафти в країні зросте на 130 000–160 000 барелів на день, сягнувши приблизно 5,51 млн барелів на добу. Це дозволить збільшити експорт бензину до рекордних 400 000 барелів на добу. Згідно з прогнозом Kpler, експорт бензину становитиме 387 000 барелів на добу, переважно до азійських ринків.

Важливим фактором є зростання частки етанолу в індійському бензині до 20% цього року, порівняно з 12% у 2023 році. Це звільняє додаткові обсяги палива для експорту. Крім того, висока маржа азійського бензину, що зросла на 51% з початку року, стимулює нафтопереробні компанії, такі як Reliance Industries та Mangalore Refinery, нарощувати постачання.

"Зростання експорту бензину підтримується зростанням частки етанолу у внутрішньому споживанні бензину", – сказала аналітик Woodmac Пріті Мехта.

Особлива увага приділяється експорту дизеля. За прогнозами, експорт газойлю з Індії досягне чотирирічного максимуму. Wood Mackenzie очікує показник у 610 000-630 000 барелів на добу, тоді як Kpler прогнозує 560 000 барелів на добу. Це відбувається на тлі скорочення постачань з Саудівської Аравії на 300 000 барелів на добу.

Нещодавно Reliance Industries здійснила незвичний крок, відправивши до Європи близько 2 млн барелів дизельного палива на великому танкері, що свідчить про стратегічну зміну в логістиці для транспортування більших обсягів. Це також є відповіддю на 18-й пакет санкцій ЄС, який передбачає припинення імпорту нафтопродуктів, виготовлених з російської сирої нафти, з шестимісячним перехідним періодом.

