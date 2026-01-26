Индия планирует снизить тарифы на автомобили из ЕС с 110% до 40%: какие автогиганты будут в выигрыше

Индия, которая годами была "неприступной крепостью" для иностранных автобрендов из-за заоблачных налогов, готовится к подписанию масштабного торгового соглашения с ЕС. Самая густонаселенная страна Южной Азии планирует снизить тарифы на автомобили, импортируемые из Европейского Союза, со 110% до 40%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Что даст понижение тарифов?

Это решение может карьерно изменить расстановку сил среди автогигантов. Главная новость – радикальное снижение импортных тарифов. Если раньше за ввоз европейского авто нужно было уплатить налог в размере 110%, то теперь он упадет до 40%, а в перспективе еще на 10%. Это будет касаться автомобилей стоимостью более 15 000 евро.

Такой шаг позволит таким гигантам, как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, наконец-то начать реальную борьбу за индийского покупателя. До сих пор европейцы занимали менее 4% этого огромного рынка, где властвуют Suzuki и местные бренды Tata и Mahindra.

Новое соглашение позволит производителям:

продавать импортные авто по значительно более низким ценам;

тестировать спрос на новые модели без риска миллиардных потерь;

постепенно готовить почву для строительства собственных заводов непосредственно в Индии.

Квота на льготный ввоз составит около 200 000 автомобилей в год. Это серьезный вызов для местных игроков, годами пользовавшихся государственной защитой.

А что с электромобилями?

Здесь Индия решила быть осторожной. Чтобы не "убить" собственные разработки компаний Tata и Mahindra, электрокары на аккумуляторах останутся под действием старых высоких пошлин в течение первых пяти лет. Только после этого срока для "зеленых" автомобилей с ЕС начнется постепенное снижение тарифов.

Почему это важно?

Индия – третий по величине авторынок мира. Ожидается, что к 2030 году продажи здесь возрастут до 6 миллионов машин в год. Соглашение, которое уже окрестили "матерью всех сделок", не только сделает люксовые авто более доступными для миллионов людей, но и подтолкнет индийский экспорт ювелирных изделий и текстиля, помогая стране компенсировать давление со стороны США.

Рынок авто Украины 2025

Украинцы также активно покупают европейские автомобили. В 2025 году автопарк Украины пополнился 64,5 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. В пятерку самых популярных новых дизельных легковушек в 2025 году вошли:

Renault Duster - 3524 ед;

Toyota Land Cruiser Prado - 1830 ед.;

Volkswagen Touareg - 1388 ед.;

Skoda Kodiaq - 858 ед;

Volkswagen Tiguan - 823 ед.

Кроме того, в прошлом году автопарк Украины пополнили 26,3 тыс. новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 6% меньше, чем в 2024 году. в пятерку самых популярных моделей вошли: