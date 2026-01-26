Індія планує знизити тарифи на автомобілі з ЄС зі 110% до 40%: які автогіганти будуть у виграші

Індія, яка роками була "неприступною фортецею" для іноземних автобрендів через захмарні податки, готується до підписання масштабної торговельної угоди з ЄС. Найбільш густонаселена країна Південної Азії планує знизити тарифи на автомобілі, імпортовані з Європейського Союзу, з 110% до 40%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Що дасть зниження тарифів?

Це рішення може кар’єрно змінити "розстановку сил" серед автогігантів. Головна новина — радикальне зниження імпортних тарифів. Якщо раніше за ввезення європейського авто потрібно було сплатити податок у розмірі 110%, то тепер він впаде до 40%, а в перспективі — ще на 10%. Це стосуватиметься автомобілів вартістю понад 15 000 євро.

Такий крок дозволить таким гігантам, як Volkswagen, Mercedes-Benz та BMW, нарешті почати реальну боротьбу за індійського покупця. Досі європейці займали менше 4% цього величезного ринку, де панують Suzuki та місцеві бренди Tata й Mahindra.

Нова угода дозволить виробникам:

продавати імпортні авто за значно нижчими цінами;

тестувати попит на нові моделі без ризику мільярдних втрат;

поступово готувати ґрунт для будівництва власних заводів безпосередньо в Індії.

Квота на пільгове ввезення складе близько 200 000 автомобілів на рік. Це серйозний виклик для місцевих гравців, які роками користувалися державним захистом.

А що з електромобілями?

Тут Індія вирішила бути обережною. Щоб не "вбити" власні розробки компаній Tata та Mahindra, електрокари на акумуляторах залишаться під дією старих високих мит протягом перших п’яти років. Тільки після цього терміну для "зелених" авто з ЄС почнеться поступове зниження тарифів.

Чому це важливо?

Індія — третій за величиною авторинок світу. Очікується, що до 2030 року продажі тут зростуть до 6 мільйонів машин на рік. Угода, яку вже охрестили "матір’ю всіх угод", не лише зробить люксові авто доступнішими для мільйонів людей, а й підштовхне індійський експорт ювелірних виробів та текстилю, допомагаючи країні компенсувати тиск з боку США.

Ринок авто України 2025

Українці також активно купують європейські автомобілі. У 2025 році автопарк України поповнився 64,5 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. До п’ятірки найпопулярніших нових дизельних легковиків у 2025 році увійшли:

Renault Duster — 3524 од.;

Toyota Land Cruiser Prado — 1830 од.;

Volkswagen Touareg — 1388 од.;

Skoda Kodiaq — 858 од.;

Volkswagen Tiguan — 823 од.

Крім того, торік автопарк України поповнили 26,3 тис. нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж у 2024 році. до п’ятірки найпопулярніших моделей увійшли: