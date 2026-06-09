Индия планирует выкупить убыточный угольный бизнес России

Из-за кризиса и убытков угольной отрасли РФ, превысивших 600 млрд рублей, Россия может продать часть компаний Индии. Индийские госструктуры SAIL и NMDC уже изучают возможность приобретения этих активов для производства коксующихся углей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По информации индийских источников, Нью-Дели стремится таким образом обеспечить стабильные поставки критически важного сырья своей промышленности.

Индия, являющаяся крупнейшим в мире производителем сырой стали после Китая, в прошлом месяце направила официальную делегацию в Россию. Представители страны провели предварительные конфиденциальные переговоры с российским правительством и руководителями отрасли.

Один из источников подтвердил, что SAIL и NMDC изучают возможности поставки сырья и ведут диалог с российской стороной, а в SAIL даже создали внутреннюю комиссию для изучения этого вопроса.

Попытки нарастить импорт российского никеля

Параллельно Индия стремится существенно увеличить импорт никеля из России. Первые переговоры между двумя сторонами на этот счет состоялись в Нью-Дели в апреле. Министерство стали Индии, компании SAIL и NMDC, а также Министерство энергетики России воздерживаются от официальных комментариев по поводу этих переговоров.

Сегодня Индия импортирует никель преимущественно из Китая, Японии, Норвегии и Соединенных Штатов, тогда как из России поступают лишь очень незначительные объемы этого металла.

Тем не менее, Нью-Дели заинтересован в диверсификации источников, поскольку никель имеет решающее значение для изготовления нержавеющей стали, а также для развития местного производства аккумуляторов для электромобилей.

Стратегические цели Нью-Дели

Правительство страны планирует, чтобы к 2030 году электромобили составляли 30% всего объема автомобилей и 80% двухколесных транспортных средств, что является значительным скачком по сравнению с нынешними показателями.

В январе индийское правительство официально признало коксующиеся угли критически важным и стратегическим минералом из-за тотальной зависимости страны от импорта.

В настоящее время Индия удовлетворяет более половины своих потребностей в коксующихся углях за счет поставок из Австралии, а остальные импортирует из таких стран, как Россия и Соединенные Штаты.

Кроме угля и никеля, Нью-Дели также пытается обеспечить стабильную поставку лития, кобальта и редкоземельных элементов.

Напомним, угольная промышленность России стала одной из главных экономических жертв полномасштабной войны Владимира Путина в Украине, поскольку санкции, рост расходов и низкие цены погрузили шахтеров в худший кризис за 30 лет.

За первые семь месяцев 2025 года сектор понес убытки в размере 225 млрд рублей (2,8 млрд долларов США), что вдвое больше, чем за общий показатель 2024 года, когда это была самая плохая отрасль страны. В 2023 году сектор получил прибыль почти в размере 375 млрд. рублей (4,6 млрд. долларов США).