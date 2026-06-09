Індія планує викупити збитковий вугільний бізнес Росії

Через кризу та збитки вугільної галузі РФ, які перевищили 600 млрд рублів, Росія може продати частину компаній Індії. Індійські держструктури SAIL та NMDC вже вивчають можливість придбання цих активів для виробництва коксівного вугілля.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За інформацією індійських джерел, Нью-Делі прагне таким чином забезпечити стабільні постачання критично важливої сировини для своєї промисловості.

Індія, яка є найбільшим у світі виробником сирої сталі після Китаю, минулого місяця направила офіційну делегацію до Росії. Представники країни провели попередні конфіденційні переговори з російським урядом та керівниками галузі.

Одне з джерел підтвердило, що SAIL та NMDC наразі вивчають можливості постачання сировини та ведуть діалог з російською стороною, а у SAIL навіть створили внутрішню комісію для вивчення цього питання.

Спроби наростити імпорт російського нікелю

Паралельно Індія прагне суттєво збільшити імпорт нікелю з Росії. Перші переговори між двома сторонами з цього приводу відбулися в Нью-Делі у квітні. Наразі Міністерство сталі Індії, компанії SAIL та NMDC, а також Міністерство енергетики Росії утримуються від офіційних коментарів щодо цих переговорів.

На сьогодні Індія імпортує нікель переважно з Китаю, Японії, Норвегії та Сполучених Штатів, тоді як з Росії надходять лише дуже незначні обсяги цього металу.

Проте Нью-Делі зацікавлений у диверсифікації джерел, оскільки нікель має вирішальне значення для виготовлення нержавіючої сталі, а також для розвитку місцевого виробництва акумуляторів для електромобілів.

Стратегічні цілі Нью-Делі

Уряд країни планує, щоб до 2030 року електромобілі становили 30% від усього обсягу автомобілів та 80% двоколісних транспортних засобів, що є значним стрибком порівняно з теперішніми показниками.

У січні індійський уряд офіційно визнав коксівне вугілля критично важливим та стратегічним мінералом через тотальну залежність країни від імпорту.

Наразі Індія задовольняє понад половину своїх потреб у коксівному вугіллі за рахунок постачань з Австралії, а решту імпортує з таких країн, як Росія та Сполучені Штати.

Крім вугілля та нікелю, Нью-Делі також намагається забезпечити стабільне постачання літію, кобальту та рідкісноземельних елементів.

Нагадаємо, вугільна промисловість Росії стала однією з головних економічних жертв повномасштабної війни Володимира Путіна в Україні, оскільки санкції, зростання витрат та низькі ціни занурили шахтарів у найгіршу кризу за понад 30 років.

За перші сім місяців 2025 року сектор зазнав збитків у розмірі 225 млрд рублів (2,8 млрд доларів США), що вдвічі більше, ніж за загальний показник 2024 року, коли це була найгірша галузь країни. У 2023 році сектор отримав прибуток майже у розмірі 375 млрд рублів (4,6 млрд доларів США).