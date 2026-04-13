Индия резко повысила налог на экспорт дизтоплива и авиационного топлива

Индия дополнительно повысила налог на сверхдоходы от экспорта дизельного топлива и авиационного турбинного топлива (ATF), введенный в прошлом месяце для обеспечения внутренней поставки нефтепродуктов.

Как сообщило Министерство финансов Индии, ставка налога на экспорт дизельного горючего выросла с 21,5 рупии за литр до 55,5 рупии за литр, а на экспорт авиационного турбинного топлива - с 29,5 до 42 рупий за литр. Новые ставки вступили в силу немедленно.

В то же время правительство снизило акциз на бензин и дизельное топливо на 10 рупий (около $0,11) за литр, что частично должно компенсировать рост внутренних цен.

Отдельно Индия ввела ограничения на ежемесячное повышение цен на авиационное турбинное топливо для внутренних авиакомпаний – не более чем на 25% в апреле. Топливо составляет до 40% расходов авиаперевозчиков, что делает его ценовую динамику критичной для отрасли.

Решение принято на фоне роста мировых цен на нефть, которые превысили $100 за баррель из-за ограничения поставок через Ормузский пролив.

Через этот маршрут проходит около 40% импорта сырой нефти в Индию, однако его пропускная способность остается ограниченной на фоне конфликта между США и Ираном.

Индия является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих хабов мира и третьим по объему потребителем и импортером нефти, что делает ее экономику чувствительной к глобальным ценовым колебаниям и перебоям в снабжении.

Добавим, индийские нефтеперерабатывающие заводы существенно увеличили закупки российского сырья за последние два месяца. Руководители ведущих отраслевых предприятий ожидают, что высокие объемы импорта будут сохраняться до конца года.