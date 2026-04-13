Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Наличный курс:

USD

43,65

43,46

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Индия резко повысила налог на экспорт дизтоплива и авиационного топлива

нефть
Индия резко повысила налог на экспорт дизтоплива / Depositphotos

Индия дополнительно повысила налог на сверхдоходы от экспорта дизельного топлива и авиационного турбинного топлива (ATF), введенный в прошлом месяце для обеспечения внутренней поставки нефтепродуктов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Как сообщило Министерство финансов Индии, ставка налога на экспорт дизельного горючего выросла с 21,5 рупии за литр до 55,5 рупии за литр, а на экспорт авиационного турбинного топлива - с 29,5 до 42 рупий за литр. Новые ставки вступили в силу немедленно.

В то же время правительство снизило акциз на бензин и дизельное топливо на 10 рупий (около $0,11) за литр, что частично должно компенсировать рост внутренних цен.

Отдельно Индия ввела ограничения на ежемесячное повышение цен на авиационное турбинное топливо для внутренних авиакомпаний – не более чем на 25% в апреле. Топливо составляет до 40% расходов авиаперевозчиков, что делает его ценовую динамику критичной для отрасли.

Решение принято на фоне роста мировых цен на нефть, которые превысили $100 за баррель из-за ограничения поставок через Ормузский пролив.

Через этот маршрут проходит около 40% импорта сырой нефти в Индию, однако его пропускная способность остается ограниченной на фоне конфликта между США и Ираном.

Индия является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих хабов мира и третьим по объему потребителем и импортером нефти, что делает ее экономику чувствительной к глобальным ценовым колебаниям и перебоям в снабжении.

Добавим, индийские нефтеперерабатывающие заводы существенно увеличили закупки российского сырья за последние два месяца. Руководители ведущих отраслевых предприятий ожидают, что высокие объемы импорта будут сохраняться до конца года.

Автор:
Татьяна Гойденко