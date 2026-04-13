Індія різко підвищила податок на експорт дизпального та авіаційного палива

Індія різко підвищила податок на експорт дизпального / Depositphotos

Індія додатково підвищила податок на надприбутки від експорту дизельного пального та авіаційного турбінного палива (ATF), запроваджений минулого місяця для забезпечення внутрішнього постачання нафтопродуктів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Як повідомило Міністерство фінансів Індії, ставка податку на експорт дизельного пального зросла з 21,5 рупії за літр до 55,5 рупії за літр, а на експорт авіаційного турбінного палива — з 29,5 до 42 рупій за літр. Нові ставки набули чинності негайно.

Водночас уряд знизив акциз на бензин і дизельне пальне на 10 рупій (близько $0,11) за літр, що має частково компенсувати зростання внутрішніх цін.

Окремо Індія запровадила обмеження на щомісячне підвищення цін на авіаційне турбінне паливо для внутрішніх авіакомпаній — не більше ніж на 25% у квітні. Паливо становить до 40% витрат авіаперевізників, що робить його цінову динаміку критичною для галузі.

Рішення ухвалено на тлі зростання світових цін на нафту, які перевищили $100 за барель через обмеження постачання через Ормузьку протоку.

Через цей маршрут проходить близько 40% імпорту сирої нафти до Індії, однак його пропускна спроможність залишається обмеженою на тлі конфлікту між США та Іраном.

Індія є одним із найбільших нафтопереробних хабів світу та третім за обсягами споживачем і імпортером нафти, що робить її економіку чутливою до глобальних цінових коливань та перебоїв у постачанні.

Додамо, індійські нафтопереробні заводи суттєво збільшили закупівлі російської сировини протягом останніх двох місяців. Керівники провідних галузевих підприємств очікують, що високі обсяги імпорту зберігатимуться до кінця року.

Автор:
Тетяна Гойденко