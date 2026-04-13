Індія різко підвищила податок на експорт дизпального та авіаційного палива
Індія додатково підвищила податок на надприбутки від експорту дизельного пального та авіаційного турбінного палива (ATF), запроваджений минулого місяця для забезпечення внутрішнього постачання нафтопродуктів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.
Як повідомило Міністерство фінансів Індії, ставка податку на експорт дизельного пального зросла з 21,5 рупії за літр до 55,5 рупії за літр, а на експорт авіаційного турбінного палива — з 29,5 до 42 рупій за літр. Нові ставки набули чинності негайно.
Водночас уряд знизив акциз на бензин і дизельне пальне на 10 рупій (близько $0,11) за літр, що має частково компенсувати зростання внутрішніх цін.
Окремо Індія запровадила обмеження на щомісячне підвищення цін на авіаційне турбінне паливо для внутрішніх авіакомпаній — не більше ніж на 25% у квітні. Паливо становить до 40% витрат авіаперевізників, що робить його цінову динаміку критичною для галузі.
Рішення ухвалено на тлі зростання світових цін на нафту, які перевищили $100 за барель через обмеження постачання через Ормузьку протоку.
Через цей маршрут проходить близько 40% імпорту сирої нафти до Індії, однак його пропускна спроможність залишається обмеженою на тлі конфлікту між США та Іраном.
Індія є одним із найбільших нафтопереробних хабів світу та третім за обсягами споживачем і імпортером нафти, що робить її економіку чутливою до глобальних цінових коливань та перебоїв у постачанні.
Додамо, індійські нафтопереробні заводи суттєво збільшили закупівлі російської сировини протягом останніх двох місяців. Керівники провідних галузевих підприємств очікують, що високі обсяги імпорту зберігатимуться до кінця року.