Индия вместо Европы: Renault готовит выход на другие развивающиеся рынки

Renault
Renault объявила о масштабном расширении производства / Depositphotos

Французский автопроизводитель Renault планирует минимизировать зависимость от европейского рынка из-за активной экспансии в Индии и других развивающихся странах. Компания пытается успокоить инвесторов на фоне роста давления со стороны крупных китайских производителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Автопроизводитель планирует к 2030 году увеличить годовые продажи до 2 миллионов автомобилей. Ключевой задачей является достижение показателя, при котором половина продаж будет осуществляться за пределами Европы.

В прошлом году европейский регион обеспечил более 60 процентов сбыта, однако активная экспансия китайских брендов, таких как BYD и Chery заставляет компанию искать новые ниши.

Глобальная экспансия

Для расширения международного присутствия Renault выпустит 36 новых моделей к концу десятилетия. Значительная часть новинок предназначена для рынков Индии, Турции, Марокко, Латинской Америки и Южной Кореи.

Особое внимание уделяют Индии, где компания будет производить новый внедорожник.

Производитель утверждает, что скорость разработки и стоимость этого авто будут сопоставимы с китайскими стандартами, что позволит эффективно конкурировать в бюджетном сегменте.

Что предполагает новая стратегия

Стратегия подразумевает масштабную автоматизацию производства. К следующему году Renault планирует развернуть на своих заводах 350 человекоподобных роботов.

Такие мероприятия вместе с оптимизацией процессов должны ежегодно снижать затраты на изготовление каждого транспортного средства на 400 евро.

Кроме того, компания активно внедряет электрификацию: если в Европе к 2030 году модельный ряд станет полностью электрическим, то на международных рынках доля электрокаров и гибридов должна составить 50 процентов.

После обнародования плана акции Renault выросли почти на 3 процента, что свидетельствует об осторожном оптимизме инвесторов.

Аналитики отмечают, что компания пробует перенять китайские способы операционной эффективности для выживания в глобальной гонке.

В среднесрочной перспективе группа планирует поддерживать операционную рентабельность от 5 до 7 процентов от объема продаж.

Напомним, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz может начать производство автомобилей вместе с китайской Great Wall в Южной Африке. Речь идет о возможности налаживания партнерства на заводе в городе Ист-Лондон. Представители GWM уже подали соответствующее предложение в Министерство торговли и промышленности Южной Африки, выразив готовность к локальному производству автомобилей.

Автор:
Татьяна Бессараб