Індія замість Європи: Renault готує вихід на інші ринки, що розвиваються

Французький автовиробник Renault планує мінімізувати залежність від європейського ринку через активну експансію в Індії та інших країнах, що розвиваються. Компанія намагається заспокоїти інвесторів на тлі зростання тиску з боку масштабних китайських виробників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Автовиробник планує до 2030 року збільшити річні продажі до 2 мільйонів автомобілів. Ключовим завданням є досягнення показника, за якого половина всіх продажів здійснюватиметься за межами Європи.

Торік європейський регіон забезпечив понад 60 відсотків збуту, проте активна експансія китайських брендів, таких як BYD та Chery, змушує компанію шукати нові ніші.

Глобальна експансія

Для розширення міжнародної присутності Renault випустить 36 нових моделей до кінця десятиліття. Значна частина новинок призначена для ринків Індії, Туреччини, Марокко, Латинської Америки та Південної Кореї.

Особливу увагу приділяють Індії, де компанія виготовлятиме новий позашляховик.

Виробник стверджує, що швидкість розробки та вартість цього авто будуть порівнянними з китайськими стандартами, що дозволить ефективно конкурувати в бюджетному сегменті.

Що передбачає нова стратегія

Стратегія передбачає масштабну автоматизацію виробництва. До наступного року Renault планує розгорнути на своїх заводах 350 людиноподібних роботів.

Такі заходи разом із оптимізацією процесів мають щороку знижувати витрати на виготовлення кожного транспортного засобу на 400 євро.

Окрім того, компанія активно впроваджує електрифікацію: якщо в Європі до 2030 року модельний ряд стане повністю електричним, то на міжнародних ринках частка електрокарів та гібридів має скласти 50 відсотків.

Після оприлюднення плану акції Renault зросли майже на 3 відсотки, що свідчить про обережний оптимізм інвесторів.

Аналітики зазначають, що компанія намагається перейняти китайські методи операційної ефективності для виживання у глобальній гонці.

У середньостроковій перспективі група планує підтримувати операційну рентабельність на рівні від 5 до 7 відсотків від обсягу продажів.

Нагадаємо, німецький автовиробник Mercedes-Benz може почати виробництво авто разом із китайською Great Wall в Південній Африці. Йдеться про можливість налагодження партнерства на заводі в місті Іст-Лондон. Представники GWM уже подали відповідну пропозицію до Міністерства торгівлі та промисловості Південної Африки, висловивши готовність до локального виробництва автомобілів.