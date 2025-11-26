Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Наличный курс:

USD

42,46

42,37

EUR

49,28

49,14

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Индустриальные парки, декарбонизация и цифровые реформы: Украина и Эстония усиливают экономическое сотрудничество

встреча представителей Украины и Эстонии
Украина и Эстония усиливают экономическое сотрудничество / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

Украина и Эстония усиливают экономическое сотрудничество в области восстановления, зеленого перехода и цифровых реформ. Это стало результатом встречи министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева с заместителем министра иностранных дел Эстонии по экономическому развитию Мариин Ратник.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Ключевые направления сотрудничества

Стороны обсудили инструменты привлечения частных инвестиций и экономического роста, в частности:

  • создание Национального финансового учреждения развития;
  • развитие сети индустриальных парков;
  • работа Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации;
  • особое внимание было уделено поддержке Житомирской области как региона фокусной помощи Эстонии.

Зеленый переход и окружающая среда

Важным блоком переговоров стала координация сотрудничества в области окружающей среды и зеленого перехода. Совместная работа будет охватывать:

  • управление водными ресурсами и круговую экономику;
  • восстановление деградированных экосистем и мониторинг качества воздуха.

Это сотрудничество будет основываться на директивах ЕС и программах LIFE и Horizon Europe.

Цифровые реформы

Заместитель министра Александр Циборт представил эстонской стороне ключевые цифровые проекты Минэкономики - "єДозвіл", "Обрій" та "Пульс". Также обсуждалось дальнейшее сотрудничество по киберустойчивости критических цифровых систем в рамках Таллиннского механизма.

Отдельной темой стала подготовка к Ukraine Recovery Conference (URC) 2027, которую планирует принимать Эстония.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу на уровне профильных команд по всем указанным направлениям.

Ранее сообщалось, что Эстония выделит 3,5 миллиона евро на закупку систем Starlink для Украины и развитие ее ИТ-возможностей в военное время. Финансирование будет осуществляться через ИТ-коалицию во главе с Эстонией и Люксембургом.

Автор:
Татьяна Ковальчук