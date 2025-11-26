Индустриальные парки, декарбонизация и цифровые реформы: Украина и Эстония усиливают экономическое сотрудничество

Украина и Эстония усиливают экономическое сотрудничество в области восстановления, зеленого перехода и цифровых реформ. Это стало результатом встречи министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева с заместителем министра иностранных дел Эстонии по экономическому развитию Мариин Ратник.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Ключевые направления сотрудничества

Стороны обсудили инструменты привлечения частных инвестиций и экономического роста, в частности:

создание Национального финансового учреждения развития;

развитие сети индустриальных парков;

работа Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации;

особое внимание было уделено поддержке Житомирской области как региона фокусной помощи Эстонии.

Зеленый переход и окружающая среда

Важным блоком переговоров стала координация сотрудничества в области окружающей среды и зеленого перехода. Совместная работа будет охватывать:

управление водными ресурсами и круговую экономику;

восстановление деградированных экосистем и мониторинг качества воздуха.

Это сотрудничество будет основываться на директивах ЕС и программах LIFE и Horizon Europe.

Цифровые реформы

Заместитель министра Александр Циборт представил эстонской стороне ключевые цифровые проекты Минэкономики - "єДозвіл", "Обрій" та "Пульс". Также обсуждалось дальнейшее сотрудничество по киберустойчивости критических цифровых систем в рамках Таллиннского механизма.

Отдельной темой стала подготовка к Ukraine Recovery Conference (URC) 2027, которую планирует принимать Эстония.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу на уровне профильных команд по всем указанным направлениям.

Ранее сообщалось, что Эстония выделит 3,5 миллиона евро на закупку систем Starlink для Украины и развитие ее ИТ-возможностей в военное время. Финансирование будет осуществляться через ИТ-коалицию во главе с Эстонией и Люксембургом.