Індустріальні парки, декарбонізація та цифрові реформи: Україна та Естонія посилюють економічну співпрацю

Україна та Естонія посилюють економічну співпрацю у сферах відновлення, зеленого переходу та цифрових реформ. Це стало результатом зустрічі міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболєва із заступницею міністра закордонних справ Естонії з питань економічного розвитку Маріін Ратнік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Ключові напрямки співпраці

Сторони обговорили інструменти залучення приватних інвестицій та економічного зростання, зокрема:

створення Національної фінансової установи розвитку;

розвиток мережі індустріальних парків;

робота Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації;

окрема увага була приділена підтримці Житомирської області як регіону фокусної допомоги Естонії.

Зелений перехід та довкілля

Важливим блоком переговорів стала координація співпраці у сфері довкілля та зеленого переходу. Спільна робота охоплюватиме:

управління водними ресурсами та кругову економіку;

відновлення деградованих екосистем та моніторинг якості повітря.

Ця співпраця базуватиметься на директивах ЄС та програмах LIFE і Horizon Europe.

Цифрові реформи

Заступник міністра Олександр Циборт представив естонській стороні ключові цифрові проєкти Мінекономіки – "єДозвіл", "Обрій" та "Пульс". Також обговорювалася подальша співпраця з кіберстійкості критичних цифрових систем у рамках Талліннського механізму.

Окремою темою стала підготовка до Ukraine Recovery Conference (URC) 2027, яку планує приймати Естонія.

За підсумками зустрічі, сторони домовилися продовжити роботу на рівні профільних команд у всіх зазначених напрямках.

Раніше повідомлялося, що Естонія виділить 3,5 мільйона євро на закупівлю систем Starlink для України та розвиток її ІТ-можливостей у воєнний час. Фінансування здійснюватиметься через ІТ-коаліцію на чолі з Естонією та Люксембургом.