Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,46

42,37

EUR

49,28

49,14

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Індустріальні парки, декарбонізація та цифрові реформи: Україна та Естонія посилюють економічну співпрацю

зустріч представників України та Естонії
Україна та Естонія посилюють економічну співпрацю / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Україна та Естонія посилюють економічну співпрацю у сферах відновлення, зеленого переходу та цифрових реформ. Це стало результатом зустрічі міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболєва із заступницею міністра закордонних справ Естонії з питань економічного розвитку Маріін Ратнік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Ключові напрямки співпраці

Сторони обговорили інструменти залучення приватних інвестицій та економічного зростання, зокрема:

  • створення Національної фінансової установи розвитку; 
  • розвиток мережі індустріальних парків; 
  • робота Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації; 
  • окрема увага була приділена підтримці Житомирської області як регіону фокусної допомоги Естонії.

Зелений перехід та довкілля

Важливим блоком переговорів стала координація співпраці у сфері довкілля та зеленого переходу. Спільна робота охоплюватиме:

  • управління водними ресурсами та кругову економіку; 
  • відновлення деградованих екосистем та моніторинг якості повітря.

Ця співпраця базуватиметься на директивах ЄС та програмах LIFE і Horizon Europe.

Цифрові реформи

Заступник міністра Олександр Циборт представив естонській стороні ключові цифрові проєкти Мінекономіки – "єДозвіл", "Обрій" та "Пульс". Також обговорювалася подальша співпраця з кіберстійкості критичних цифрових систем у рамках Талліннського механізму.

Окремою темою стала підготовка до Ukraine Recovery Conference (URC) 2027, яку планує приймати Естонія.

За підсумками зустрічі, сторони домовилися продовжити роботу на рівні профільних команд у всіх зазначених напрямках.

Раніше повідомлялося, що Естонія виділить 3,5 мільйона євро на закупівлю систем Starlink для України та розвиток її ІТ-можливостей у воєнний час. Фінансування здійснюватиметься через ІТ-коаліцію на чолі з Естонією та Люксембургом.

Автор:
Тетяна Ковальчук