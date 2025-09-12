Индустриальный парк Innovation Forpost в Днепре уже получил 67 млн грн инвестиций, к весне 2026 года ожидают еще 310 млн

Индустриальный парк Innovation Forpost в Днепре продолжает развитие. На сегодняшний день в парк инвестировано около 67 млн грн, а к весне 2026 года планируется еще около 310 млн грн.

Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского.

Об Innovation Forpost в Днепре

Отмечается, что общие инвестиции в инженерно-транспортную инфраструктуру парка оценивают примерно в 1,3 млрд грн.

"Ожидаемые частные инвестиции в создание производств - около 6 млрд грн", – сообщили нам.

Названия компаний, которые разместят производства, пока не разглашают, первые сделки ожидаются уже в октябре.

Как сообщает Кисилевский, управляющая компания индустриального парка Innovation Forpost завершает реконструкцию двух промышленных зданий общей площадью 3500 кв. м. В настоящее время ведутся переговоры с двумя потенциальными резидентами, которые планируют разместить в них свои производства. Оба предприятия специализируются на пищевой промышленности.

Также идет развитие инфраструктуры индустриального парка. Уже построена временная подстанция на 100 кВт и идет строительство подстанции мощностью 16,5 МВт. Для приобретения и ввода в эксплуатацию объекта правительство выделило 150 млн грн на условиях софинансирования. Еще 150 млн грн горсовет Днепра, выступающий инициатором создания индустриального парка, планирует привлечь через местное внутреннее заимствование, отмечает он.

Кроме того, проект развития промышленной инфраструктуры предусматривает:

строительство 4,65 км внутренних дорог и проездов;

2,34 км водопровода, дождевой и бытовой канализации, внутриплощадочных электросетей;

благоустройство территории.

Innovation Forpost занимает площадь в 49,5 га, распределенную на 35 земельных участков промышленного назначения, что позволяет инвесторам выбрать участок соответствующего размера для своего производства.

"Убежден, что это первые шаги к строительству одного из самых мощных парков для промышленности. Свободные места есть, первым резидентам будет обеспечено максимальное содействие", – подытожил Киселевский.

Индустриальный парк Innovation Forpost в Днепре зарегистрирован в 2018 году. В декабре 2024 года Минэкономики сообщило о выделении более 1,13 млрд грн на развитие индустриальных парков, в том числе на Innovation Forpost – 150 млн грн.